Jandarma’dan tarım işçilerini taşıyan araçlara denetim

Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde zirai araçlar ile mevsimlik işçileri taşıyan servis araçları denetlendi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce tarımsal araçların karışmış olduğu trafik kazaları ve bu kazaların doğurduğu olumsuz sonuçları engellemek amacıyla il genelinde eş zamanlı olarak mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçlar ve zirai araçlara yönelik bölgesel trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 425 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 16 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Sürücülere ve vatandaşlara kazaların önlenmesine yönelik alınacak tedbirler hakkında bilgilendirmelerde bulunan trafik timleri, mevsimlik işçilerinin grup sorumlularına memleketlerine dönüş yolunda alacakları trafik tedbirleri hakkında seminer verdi. Jandarma ekipleri ayrıca korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında gerekli kontrolleri yaparak vatandaşlara temizlik, maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda hatırlatmalar yaptı.

Trafik kazalarını azaltmaya yönelik ve sürücülerde “Trafikte Yakalanma Riski Algısı” ve “Farkındalık oluşturmak” amacıyla bölgesel denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.

