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Jandarma’dan Trafik Haftası etkinliği

MALATYA HABERLERİ  | 06.05.2020 15:04 | Son Güncelleme

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında sürücülere bilgiler verdi.Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik ve Asayiş ekiplerince, Trafik Haftası nedeniyle Malatya-Sivas Karayolu üzerinde dronlu denetimler yaparak trafik kuralları hakkında vatandaşlara bilgiler verildi.Her yıl 2-8 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik Haftası kapsamında Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından trafik kuralları ve kullanılan teçhizatlar hakkında bilgilendirilme yapılırken, İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılında hayata geçirilen ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ kampanyası ile ilgili de tanıtımlar yapıldı.Jandarma Trafik Timleri tarafından 2020 yılında kazaların yüzde 10 oranında azaltılmasının hedeflendiği belirtilerek, bu kapsamda vatandaşların ve çocukların bilgilendirilmesine yönelik çalışmalara yıl boyunca devam edileceği kaydedildi.Etkinliklerde çocuklara tişört, yetişkinlere maske ve el dezenfektanı ile trafik bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında sürücülere bilgiler verdi.
Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik ve Asayiş ekiplerince, Trafik Haftası nedeniyle Malatya-Sivas Karayolu üzerinde dronlu denetimler yaparak trafik kuralları hakkında vatandaşlara bilgiler verildi.
Her yıl 2-8 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik Haftası kapsamında Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından trafik kuralları ve kullanılan teçhizatlar hakkında bilgilendirilme yapılırken, İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılında hayata geçirilen ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ kampanyası ile ilgili de tanıtımlar yapıldı.
Jandarma Trafik Timleri tarafından 2020 yılında kazaların yüzde 10 oranında azaltılmasının hedeflendiği belirtilerek, bu kapsamda vatandaşların ve çocukların bilgilendirilmesine yönelik çalışmalara yıl boyunca devam edileceği kaydedildi.
Etkinliklerde çocuklara tişört, yetişkinlere maske ve el dezenfektanı ile trafik bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

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Can Eczanesi
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Gül Eczanesi
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Vatan Eczanesi
Merkez
Yeni Somuncubaba Eczanesi
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