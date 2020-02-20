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Jandarmadan, Trafik kazalarını önleme eğitimi

BALIKESİR HABERLERİ  | 20.02.2020 01:43 | Son Güncelleme

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler öğrenci, sürücü ve vatandaşlara trafik eğitimi verdi.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca; trafik kazalarının azaltılması, okul öğrencileri ile şoför ve vatandaşlarda trafik bilincinin oluşması maksadıyla 18 Jandarma Trafik timi tarafından trafik konusunda bilgilendirme çalışması yapıldı.Jandarma Trafik timleri, 422 şoför, 303 öğrenci ile 440 yaya olmak üzere bin 165 kişiye trafik konusunda bilgilendirme yaptılar.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler öğrenci, sürücü ve vatandaşlara trafik eğitimi verdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca; trafik kazalarının azaltılması, okul öğrencileri ile şoför ve vatandaşlarda trafik bilincinin oluşması maksadıyla 18 Jandarma Trafik timi tarafından trafik konusunda bilgilendirme çalışması yapıldı.
Jandarma Trafik timleri, 422 şoför, 303 öğrenci ile 440 yaya olmak üzere bin 165 kişiye trafik konusunda bilgilendirme yaptılar. Jandarma İl Komutanlığından yapılan açıklamada önümüzdeki dönemde de trafik kazalarının azaltılması ve trafik bilincinin yerleşmesi amacıyla, Jandarma Trafik timlerince bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği açıklandı.

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