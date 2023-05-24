Jandarmadan uyuşturucu imalathanesine baskın

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, silah mühimmat ile uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Balıkesir’in Bandırma ilçesinde silah mühimmat ve uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin üzerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 112 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar, 20 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 36 adet tabanca fişeği, 5 adet şarjör ve 4 adet bıçak ele geçirildi. Olaylara karışan 1 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı.

