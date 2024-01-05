Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 2 gözaltı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerindeki Balışeyh ilçesinde yapılan yol kontrolünde, durdurulan otobüste yolculuk yapan Y.E.’nin (42) bagajından 978 gram sentetik kannabinoid/bonzai, 53 adet makarona sarılı tütünle karıştırılmış esrar, 15 gram esrar, 12 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Y.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, merkez ilçe Yeni Mahalle’de ikamet eden E.C.Ç.’nin (33) evinde yapılan aramada 456 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

