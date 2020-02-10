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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 10.02.2020 14:15 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tavan döşemesi içerisi gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Dumlupınar Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu sattığı ileri sürülen H.H.T’nin evine operasyon düzenledi.Operasyonda, H.H.T.’nin evinin tabanındaki tahtaların altına kovayla saklanan 600 gram kubar esrar ile hassas terazi ele geçirildi.Şüpheli H.H.T., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tavan döşemesi içerisi gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Dumlupınar Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu sattığı ileri sürülen H.H.T’nin evine operasyon düzenledi.
Operasyonda, H.H.T.’nin evinin tabanındaki tahtaların altına kovayla saklanan 600 gram kubar esrar ile hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheli H.H.T., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

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