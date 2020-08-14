Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Samsun’da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 800 gram kubar esrar ile 519 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesi Kocakavak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.G.’ye ait eve ve mısır bahçesine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda tarlada ekili 519 kök dişi Hint keneviri bitkisi ile 2 kilo 800 gram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.G. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

