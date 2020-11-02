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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.11.2020 17:37 | Son Güncelleme

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinec yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre İlimiz Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Kocasinan ilçesinde bir ev ile araçta yapılan arama sonucunda 204 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinec yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre İlimiz Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Kocasinan ilçesinde bir ev ile araçta yapılan arama sonucunda 204 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili A.C., B.A. ve H.E. yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

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Demet Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nurhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Reyhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yağcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yenidoğumevi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Akif Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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