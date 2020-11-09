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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

AYDIN HABERLERİ  | 09.11.2020 17:16 | Son Güncelleme

Aydın’da Jandarmanın yaptığı operasyonda yakalanan üç şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında üç şahsa yönelik operasyon düzenledi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Aydın’da Jandarmanın yaptığı operasyonda yakalanan üç şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında üç şahsa yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda; uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçlarından haklarında yakalama emri bulunan A.A (14 yıl 2 ay) , S.K. (3 yıl 2 ay) ve A.Y. (5 yıl) isimli şahıslar Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma timlerinin (JASAT) istihbari çalışmaları fiziki takibe dönüştürdüğü faaliyetler sonucunda yakalandı. Şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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