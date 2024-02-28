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Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu

İHA İHA
28.02.2024 11:47
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Balıkesir’de jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti ve imalatı yaptığı tespit ettiği bir şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 131 adet extacy uyuşturucu hap ve silah ele geçirildi.

Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirdikleri istihbari çalışmalar neticesinde, Balıkesir’in Karesi ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu tespit edilen şüpheliye ait işyeri ve ikamet adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda; 131 adet extacy uyuşturucu hap, bir uyuşturucu kullanma aparatı (payp), bir tabanca, bir av tüfeği, 104 adet tabanca fişeği ve bir cep telefonu ele geçirildi. Olaya karışan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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