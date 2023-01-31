Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Operasyon, Aksaray’ın merkeze bağlı Taşpınar Beldesinde 3 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar yürüten İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Taşpınar beldesinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri B.T., A.K. ve V.Ç. isimli 3 şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından yeterli delillere ulaşan jandarma ekipleri 3 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

Beldede 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 3 şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. 3 şahsın üzerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramalarda 5 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin ve 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıs sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

