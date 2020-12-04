YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine geçit yok

SAMSUN HABERLERİ  | 04.12.2020 16:02 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde 6 kilo 150 gram uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs adliyeye sevk edildi.Salgınla mücadelenin yanı sıra uyuşturucu operasyonlarında da hız kesmeyen İl Jandarma Komutanlığı ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Altınova Mahallesi’nde ormanlık alanda bir otomobilde yapılan aramada 6 kilo 150 gram kubar esrar ele geçirildi.

Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Samsun’un Bafra ilçesinde 6 kilo 150 gram uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs adliyeye sevk edildi.
Salgınla mücadelenin yanı sıra uyuşturucu operasyonlarında da hız kesmeyen İl Jandarma Komutanlığı ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Altınova Mahallesi’nde ormanlık alanda bir otomobilde yapılan aramada 6 kilo 150 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.T. ve F.C., İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi’ne sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Eve sığamayan hayatlar' 'Eve sığamayan hayatlar'
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Samsun Namaz Vakitleri 4 Aralık Cuma

İmsak
06:05
Sabah
07:37
Öğle
12:30
İkindi
14:51
Akşam
17:13
Yatsı
18:39

Samsun Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cuma

İlkadım Eczanesi
Ilkadim
Özcan Eczanesi
Ilkadim
Sahara Eczanesi
Ilkadim
Aykanat Eczanesi
Atakum
Kurupelit Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.