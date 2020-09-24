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Jandarmadan uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu: 10 gözaltı

MUŞ HABERLERİ  | 24.09.2020 23:07 | Son Güncelleme

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda tarihi eser ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 10 şahıs hakkında işlem yapıldı.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde; uyuşturucu madde arama köpeği CAKA ile yapılan aramalarda, 14 Eylül 2020 günü Hasköy ilçesi Merkez Karasu mevkiinde bulunan dere kenarında şüpheli şahısların uyuşturucu madde saklayabilecekleri değerlendirilen yerlerde arama faaliyeti icra edildiği ifade edildi.15 Eylül 2020 günü Malazgirt ilçesi Merkez Saftekingazi Mahallesi’nde bir adreste arama faaliyeti icra edildiği kaydedilen açıklamada, “16 Eylül 2020 günü Muş Merkez Zafer Mahallesi’nde bir işyerinde aramada faaliyeti icra edilmiştir.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda tarihi eser ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 10 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde; uyuşturucu madde arama köpeği CAKA ile yapılan aramalarda, 14 Eylül 2020 günü Hasköy ilçesi Merkez Karasu mevkiinde bulunan dere kenarında şüpheli şahısların uyuşturucu madde saklayabilecekleri değerlendirilen yerlerde arama faaliyeti icra edildiği ifade edildi.
15 Eylül 2020 günü Malazgirt ilçesi Merkez Saftekingazi Mahallesi’nde bir adreste arama faaliyeti icra edildiği kaydedilen açıklamada, “16 Eylül 2020 günü Muş Merkez Zafer Mahallesi’nde bir işyerinde aramada faaliyeti icra edilmiştir. 18 Eylül 2020 günü Muş Merkez Serinova beldesinde adreste aramada faaliyeti icra edilmiştir. Yapılan aramalar neticesinde, 33,79 gram metamfetamin, 369,30 gram toz esrar maddesi, 100 adet Bizans dönemine ait gümüş sikke, 3 adet lahit kapağı ve mezar taşı, 4 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Yakalanan 10 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

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