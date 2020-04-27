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Jandarmadan vatandaşlara korona virüs uyarısı

SİİRT HABERLERİ  | 27.04.2020 11:26 | Son Güncelleme

Siirt’te jandarma ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında ilçe ve köylerde devriye gezerek, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması yönünde anons yaptı.İlçe ve köylerde denetim yapan jandarma ekipleri, 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 20 yaş altındakilere kısıtlamayı hatırlatırken, dışarıya çıkamayan kişilerin ihtiyaçlarını alarak evlerine teslim ediyor.

Siirt’te jandarma ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında ilçe ve köylerde devriye gezerek, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması yönünde anons yaptı.
İlçe ve köylerde denetim yapan jandarma ekipleri, 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 20 yaş altındakilere kısıtlamayı hatırlatırken, dışarıya çıkamayan kişilerin ihtiyaçlarını alarak evlerine teslim ediyor. Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de sorumluluk bölgesinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda araçların megafonu ile “Kıymetli vatandaşlarımız korona virüsle mücadelemiz devam etmektedir. Baharın gelmesi, havaların ısınması sizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Evlerinizde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim" anonsu yaptı.

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