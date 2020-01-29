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Jandarmalar depremzedeler için seferber oldu

MALATYA HABERLERİ  | 29.01.2020 15:50 | Son Güncelleme

Malatya’da deprem bölgesinde İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 bin 100 çadır kurulduElazığ Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 günü meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrası şirretle etkilenen illerden Malatya’da il Jandarma Komutanlığı ekipleri Malatya’nın Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde görevlendirildi.Kış şartlarının soğuk şeklinde hissedildiği, vatandaşların karşı karşıya kaldığı sıkıntıların daha da arttığı bu noktada 600’e yakın Jandarma personelinin yaklaşık 2 bin 100 civarında çadır kurulumunu tamamladığı bildirildi.

Malatya’da deprem bölgesinde İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 bin 100 çadır kuruldu
Elazığ Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 günü meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrası şirretle etkilenen illerden Malatya’da il Jandarma Komutanlığı ekipleri Malatya’nın Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde görevlendirildi.
Kış şartlarının soğuk şeklinde hissedildiği, vatandaşların karşı karşıya kaldığı sıkıntıların daha da arttığı bu noktada 600’e yakın Jandarma personelinin yaklaşık 2 bin 100 civarında çadır kurulumunu tamamladığı bildirildi.

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