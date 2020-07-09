Jandarmanın anız yangınından kurtardığı yaralı kocagöz kuşu korumaya alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, jandarma ekiplerince anız yangınında yaralı bulunan kocagöz kuşu yavrusu tedaviye alındı.

Yeniceli Mahallesi'nde çıkan anız yangını için bölgeye giden jandarma ekipleri, yaralı halde kocagöz kuşu yavrusu buldu.

Ekipler, yangın bölgesinden çıkartıp su ve yiyecek verdiği kuşu, İslahiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim etti.

Yavrunun, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde yapılacak tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.

