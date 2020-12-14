YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Jandarmanın bulduğu hasta şahin tedavi altına alındı

Jandarmanın bulduğu hasta şahin tedavi altına alındı

MUĞLA HABERLERİ  | 14.12.2020 12:31 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris İlçesi Çetibeli Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çamlı Mahallesinde gerçekleştirilendevriye esnasında yol kenarında uçamayan ve yarı baygın halde şahin bulundu.

Jandarmanın bulduğu hasta şahin tedavi altına alındı

Muğla’nın Marmaris İlçesi Çetibeli Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çamlı Mahallesinde gerçekleştirilen
devriye esnasında yol kenarında uçamayan ve yarı baygın halde şahin bulundu. Vücudunda yara izi bulunmayan şahin, ilk tedavisi yapılması amacıyla Gökova’daki hayvan kliniğine götürüldü. Tedavi sonucu şahine ishale bağlı iştahsızlıktan yorgun düştüğü teşhisi konuldu. Şahinin sağlıklı bir şekilde doğal hayatına kavuşabilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün bilgisi dahilinde tedavisini yapan hayvan kliniğine teslim edildiği öğrenildi.

Jandarmanın bulduğu hasta şahin tedavi altına alındı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Caddebostan’da ilginç görüntü! Caddebostan’da ilginç görüntü!
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

Muğla Namaz Vakitleri 14 Aralık Pazartesi

İmsak
06:39
Sabah
08:05
Öğle
13:06
İkindi
15:36
Akşam
17:57
Yatsı
19:18

Muğla Nöbetçi Eczaneler14 Aralık Pazartesi

İdil Eczanesi
Merkez
Sabancı Eczanesi
Merkez
Begonvil Eczanesi
Bodrum
Turunç Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Övünç Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.