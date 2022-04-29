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Jandarmanın bulduğu yaralı kartal tedaviye alındı

29.04.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarmanın bulduğu yaralı kartal tedaviye alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma tarafından yaralı halde bulunan kartal tedavi için koruma altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Alanya'da Dimçayı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda gerçekleştirdiği devriye esnasında, bitkin ve uçamaz halde kartal buldu.

Tedavisi yapılmak üzere ekiplerce alınan kartal, Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliğine​​​​​​​ teslim edildi.

Kartal tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacak.

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