YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Jandarmanın dikkati yaralı kediyi yaşama döndürdü

Jandarmanın dikkati yaralı kediyi yaşama döndürdü

KÜTAHYA HABERLERİ  | 30.07.2020 13:13 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde devriye görevi sürdüren jandarma ekipleri, Emet-Hisarcık karayolu çıkışında buldukları yaralı kediyi veterinere götürerek tedavi ettirdiler.Edinilen bilgiye göre devriye görevi yürüten Jandarma ekipleri, yol kenarında hareketsiz halde yatan bir kediyi görüp durumuna baktılar.

Jandarmanın dikkati yaralı kediyi yaşama döndürdü

Kütahya’nın Emet ilçesinde devriye görevi sürdüren jandarma ekipleri, Emet-Hisarcık karayolu çıkışında buldukları yaralı kediyi veterinere götürerek tedavi ettirdiler.
Edinilen bilgiye göre devriye görevi yürüten Jandarma ekipleri, yol kenarında hareketsiz halde yatan bir kediyi görüp durumuna baktılar. Kedinin yaşadığını farkeden Jandarma personeli, yaralı kediye veteriner hekime götürdüler. Olayı haber alır almaz işyerine gelen Veteriner Hekim İsmail Hakkı Uygun, yaralı kediyi tedavi altına altı. Yaklaşık 2 saat süren tedavi sonrası tekrar hayata tutunan yaralı kedi Emet Belediyesi tarafından sahiplenildi ve bakımı üstlenildi. Jandarmanın bu hareketi vatandaşlar tarafından büyük takdirle karşılandı.

Jandarmanın dikkati yaralı kediyi yaşama döndürdü

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Boşanmadan başkasının kollarında! Boşanmadan başkasının kollarında!
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizlispor yönetimine taze kan

Tayini çıkan görme engelli belediye çalışanı tandem bisikletiyle evine uğurlandı

Tayini çıkan görme engelli belediye çalışanı tandem bisikletiyle evine uğurlandı

Dilovası’nda 16 bin haneye baklavalık yufka dağıtıldı

Dilovası’nda 16 bin haneye baklavalık yufka dağıtıldı

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

Kütahya Namaz Vakitleri 30 Temmuz Perşembe

İmsak
04:10
Sabah
05:51
Öğle
13:12
İkindi
17:04
Akşam
20:22
Yatsı
21:56

Kütahya Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Perşembe

Germiyan Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Gönül Eczanesi
Gediz
Güneş Eczanesi
Simav
Karatürk Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Kütahya’da 25 yeni istihdam

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.