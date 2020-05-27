Jandarmanın durdurduğu otomobilin motorundan yavru kedi çıktı

MANİSA (AA) - Manisa'da jandarma kontrol noktasında durdurulan otomobilin motor kısmından çıkarılan yavru kedi belediye ekiplerine verildi.

Manisa-Menemen kara yolu Muradiye Mahallesi yakınlarında trafik ve asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri, durdurdukları bir aracı ve sürücüsünü kontrol etti.

Kontrol sırasında otomobilden kedi sesi geldiği duyan jandarma ekipleri, aracın motor kısmını kontrol ettiğinde içeride sıkışmış bir yavru kedi gördü.

Jandarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan kedi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi.

İzmir'in Foça ilçesinden geldiğini ve yolculuk sırasında hiç durmadığını dile getiren otomobil sürücüsü, kilometrelerce yol geldiğini ancak kediyi fark etmediğini, söyledi. Sürücü, kediye herhangi bir zarar gelmediği için mutlu olduğunu ifade etti.

