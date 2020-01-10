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  4. Jandarmanın ele geçirdiği 460 sikke bin 500 yıllık çıktı

Jandarmanın ele geçirdiği 460 sikke bin 500 yıllık çıktı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 10.01.2020 17:35 | Son Güncelleme

Elazığ’da müşteri kılığına giren jandarma ekiplerinin ele geçirdiği, 460 adet gümüş sikkenin tarihinin bin 500 yıllık olduğu belirlendi.Edinilen bilgiye göre, dün İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma yaptı.

Jandarmanın ele geçirdiği 460 sikke bin 500 yıllık çıktı

Elazığ’da müşteri kılığına giren jandarma ekiplerinin ele geçirdiği, 460 adet gümüş sikkenin tarihinin bin 500 yıllık olduğu belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, dün İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı çalışmada belirlenen R.Ç. ve S.Ç.’nin elinde bulunan gümüş sikkeleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine alıcı kılığına giren ekipler şahıslarla irtibata geçti. Buluşma ayarlayan ekipler, 460 adet Roma Dönemi’ne ait gümüş sikkeleri satmak isteyen 2 şahsı, suçüstü yakaladı.
Suçüstü yakalanan 2 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
Öteyandan Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme ele geçirilen sikkelerin Roma dönemine ait bin ile bin 500 yıllık geçmişe sahip olduğu belirlendi. Sikkeler, müzeye teslim edildi.

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