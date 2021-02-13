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Jandarmanın itfaiye merdiveniyle balkondan girdiği evde kumar oynayanlar suçüstü yakalandı

13.02.2021 15:34 | Son Güncelleme:
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Jandarmanın itfaiye merdiveniyle balkondan girdiği evde kumar oynayanlar suçüstü yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 31 kişiye 145 bin 880 lira para cezası uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kınık Mahallesi'nde R.Ç'nin evinde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Eve düzenlenen operasyonda, kapı açılmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

İtfaiye yardımıyla balkondan girilen evde, kumar oynadıkları tespit edilen 2'si kadın 30 kişiye "kumar oynamak" ve "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" etmekten 144 bin 150 lira para cezası verildi.

Yer temini sağlayan ve üst aramasında tabanca ele geçirilen R.Ç. hakkında ise 1730 lira para cezası uygulandı, adli işlem yapıldı.

Kumar oynayanların üzerinde bulunan 6 bin 780 lira para, 6 telsiz ve iskambil kağıtlarına el konuldu.

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