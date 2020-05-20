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Jandarmanın yakaladığı hırsız tutuklandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 20.05.2020 16:29 | Son Güncelleme

Adıyaman’da bir apartman dairesine pencereden girerek hırsızlık yapan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Altınşehir Mahallesinde ikamet eden D.A.A.

Jandarmanın yakaladığı hırsız tutuklandı

Adıyaman’da bir apartman dairesine pencereden girerek hırsızlık yapan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Altınşehir Mahallesinde ikamet eden D.A.A. isimli şahıs 156 Jandarma ihbar hattını arayarak ikamet ettiği apart dairenin penceresinden girilerek cep telefonu ve parasının çalındığı ihbarında bulundu.
Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme Timi tarafından yapılan araştırma ve istihbari çalısmalar neticesinde T.F. isimli şahsın apart daireye girerek hırsızlık yaptığı tespit edildi.
T.F. isimli şahıs çaldığı cep telefonu ve 900 TL para ile birlikte yakalandı. Sorgulamasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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