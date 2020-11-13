Jandarmanın yakaladığı zanlının 10 ayrı hırsızlıktan arandığı ortaya çıktı

Kayseri’nin Talas ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, olayın zanlısının 10 ayrı suçtan aranan F.E. olduğunu tespit etti. Yakalanan F.E. polis ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre Talas ilçesine bağlı Mengücek mahallesinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, olayın zanlısı F.E.’yi bir hafta sonra yakaladı. F.E.’nin yapılan sorgulamasında Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 10 ayrı hırsızlık olayının faili olduğu belirlendi.

Jandarma tarafından yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından F.E. polis ekiplerine teslim edildi.

