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Jandarmanın zıhlı araçları çocuklar için süslendi

MUŞ HABERLERİ  | 23.04.2020 14:56 | Son Güncelleme

Jandarmanın zıhlı araçları çocuklar için süslendi

Muş Jandarma Komutanlığı ekipleri, balon ve bayrakla süsledikleri araçlarla köyleri gezip çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde zırhlı askeri araçları balon ve Türk bayraklarıyla süsleyen askerler, köylerde kapı kapı dolaşarak çocuklara balon ve Türk bayrağı hediye etti. Araçların megafonundan 23 Nisan şarkıları çalarak çocuklarla bir araya gelen askerler, gerçekleştirdikleri etkinliklerle bayramın coşkusunu yaşamalarını sağladı.

Jandarma Astsubay Çavuş Hafize Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı olarak araçları süsleyerek köyleri gezdiklerini söyledi.

Doğan, "Bugün devletin çağrısına uyarak dışarı çıkmayan çocukların heyecanlarına ortak olmak adına ellimizden geleni yapıyoruz. Köyleri gezerek çocuklara bayrak ve balon hediye ettik. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." diye konuştu.

Merkeze bağlı Kumluca köyünde yaşayan Asi Kotan da jandarmanın köye gelerek bayramlarını kutlamasından mutluluk duyduklarını belirterek, "Balon ve bayrak dağıtarak bizleri mutlu ettiler. Onlara teşekkür ediyorum." dedi.

Suluca köyünde yaşan Mehmet Korkmazer ise "Jandarma ekipleri köye gelip çocuklarımızın 23 Nisan'ını kutladı. Bizi de çok sevindirdiler. Çocuklar mutlu oldu. Evden çıkamayan çocuklara moral oldular." ifadesini kullandı.

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İmsak
03:49
Sabah
05:20
Öğle
12:17
İkindi
16:02
Akşam
19:05
Yatsı
20:30

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