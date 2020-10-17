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Jandarmaya silah çeken firari zanlı tutuklandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 17.10.2020 09:04 | Son Güncelleme

Denizli’de, hakkında 5 ayrı suçtan kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası olan ve kendisini gözaltına almak isteyen jandarma ekiplerine silah çeken firari zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Honaz’da yaklaşık 3 yıl önce Soner Kızılırmak (36) ve Murat Uğur Pınarbaş (29) isimli iki arkadaşın 4 ay arayla kayboldukları ve halen bulunamadıkları olayla ilgili olarak gözaltına alınan Fatih B.

Jandarmaya silah çeken firari zanlı tutuklandı

Denizli’de, hakkında 5 ayrı suçtan kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası olan ve kendisini gözaltına almak isteyen jandarma ekiplerine silah çeken firari zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Honaz’da yaklaşık 3 yıl önce Soner Kızılırmak (36) ve Murat Uğur Pınarbaş (29) isimli iki arkadaşın 4 ay arayla kayboldukları ve halen bulunamadıkları olayla ilgili olarak gözaltına alınan Fatih B. (37), Müge Anlı’nın özel bir televizyon kanalında yayınlanan programında günlerce gündemde kalmıştı. Kayıp aileleri tarafından ortaya atılan suçlama nedeniyle günlerce kazı yapılması ve göletlerde su altı araması yapılmasına rağmen bir ize rastlanamamıştı. Cinayet suçlamasıyla yakalandığında cebinden 8 kişilik infaz listesi çıkan Fatih B., bu olayda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.
Jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 5 ayrı suçtan aranan ve 56 tane devam eden yargılaması olan firari zanlının, Honaz ilçesinde saklandığı adresi belirledi. JASAT, Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte Fatih B’nin saklandığı eve operasyon düzenledi. "Teslim ol" çağrısına elindeki tabancaya mermi sürerek cevap veren ve kaçma girişiminde bulunan Fatih B., JASAT tarafından yakalandı. Zanlının üzerinde ve evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 28 adet mermi ile kristal adı verilen uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınarak Honaz İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen Fatih B., sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi.
Hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Fatih B., güvenlik güçlerine silah çektiği ve direndiği için ayrıca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

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