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Jandarmayı görünce uyuşturucuyu yere attılar

KÜTAHYA HABERLERİ  | 04.01.2021 17:28 | Son Güncelleme

Kütahya’da araştırma yapan jandarma ekiplerini gören 2 şüpheliden biri üzerindeki kağıda sarılı uyuşturucu maddeyi yere attı.İl Merkez Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Merkez Zığra Mahallesi mezarlık mevkiinde uyuşturucu madde kullanıldığı tespit edildi.

Jandarmayı görünce uyuşturucuyu yere attılar

Kütahya’da araştırma yapan jandarma ekiplerini gören 2 şüpheliden biri üzerindeki kağıda sarılı uyuşturucu maddeyi yere attı.
İl Merkez Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Merkez Zığra Mahallesi mezarlık mevkiinde uyuşturucu madde kullanıldığı tespit edildi. Bahse konu bölgede yapılan araştırma esnasında park halindeki otomobilin yanında bulunan E. Ç. (25) ve M. C. (24) isimli şahıslardan E. Ç’nin kağıda sarılı vaziyette yere kubar esrar attığı görüldü. Ekipler tarafından yakalanan şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada, 15 gram kubar esrar ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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