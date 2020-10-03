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Japon diplomattan Laçin’de inceleme

ÇORUM HABERLERİ  | 03.10.2020 14:23 | Son Güncelleme

Laçin Belediyesi tarafından hazırlanarak Japonya Büyükelçiliği Yerel Projeler Hibe Programı sunulan Mesleki Eğitim Merkezi projesi ön değerlendirmesi kabul edildi.İlçedeki kadınların mesleki eğitimlerini geliştirmek, gelir elde etmelerine katkıda bulunmak, istihdam edilebilirliklerini artırmak, kadınların kooperatifleşmesini sağlamayı amaçlayan “Kadınlar için Mesleki Eğitim Merkezi Sağlanması Projesi” kapsamında Japon Büyükelçiliği Ekonomi Bölümünde görevli Akifumi Doma ve Yerel Projelere Hibe Programı Danışmanı Fatma İskan Laçin ilçesine geldi.İlk olarak Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez’i ziyaret eden Japon diplomat proje hakkında görüş alışverişinde bulundu.İlk defa uluslararası bir hibe programına başvuruda bulunduklarını belirten Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez, “Projenin istihdamın artırılması noktasında çok önemli bir adım.

Laçin Belediyesi tarafından hazırlanarak Japonya Büyükelçiliği Yerel Projeler Hibe Programı sunulan Mesleki Eğitim Merkezi projesi ön değerlendirmesi kabul edildi.
İlçedeki kadınların mesleki eğitimlerini geliştirmek, gelir elde etmelerine katkıda bulunmak, istihdam edilebilirliklerini artırmak, kadınların kooperatifleşmesini sağlamayı amaçlayan “Kadınlar için Mesleki Eğitim Merkezi Sağlanması Projesi” kapsamında Japon Büyükelçiliği Ekonomi Bölümünde görevli Akifumi Doma ve Yerel Projelere Hibe Programı Danışmanı Fatma İskan Laçin ilçesine geldi.
İlk olarak Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez’i ziyaret eden Japon diplomat proje hakkında görüş alışverişinde bulundu.
İlk defa uluslararası bir hibe programına başvuruda bulunduklarını belirten Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez, “Projenin istihdamın artırılması noktasında çok önemli bir adım. İlçemizdeki kadınlarımızın iş imkanı oluşturacak mesleki eğitimlerinin gerçekleştirilmesi ile hiçbir iş deneyimi olmayan, meslek edinememiş, meslek edinmede geç kalmış kadınlarımızın istihdam edilebilirliği ve bölgedeki toplumsal ve ekonomik refahın arttırılması için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.
Japon yetkili Doma daha sonra İlçe Kaymakamı Emine Karataş, Belediye Başkanı İdris Görükmez, Laçin Halk Eğitim merkezi Müdürü Bekir Özdemir ve Proje koordinatörü Murat Ülker ile Yeşilgöl’ü ziyaret etti.
Merkezin yapılmasının planlandığı alan, ilçe merkezi ve HEM’de incelemelerde bulunan Doma, gösterilen yakın ilgiye teşekkür ederek, turizme kazandırılan Yeşilgöl’e hayran kaldığını belirtti. Doma, proje kapsamında yapılan çalışmalardan da memnun olduğunu ifade etti.
Laçin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün ortak olduğu, onaylandığında ilçeye içerisinde yiyecek içecek atölyesi, el sanatları atölyesi, giyim atölyesi, tarım ve hayvancılık atölyesinin bulunduğu bir merkez kurulacak.

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