SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı

Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 20.03.2020 10:35 | Son Güncelleme

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu olumsuzluklar nedeniyle 1, 2 ve 3. futbol liglerde küme düşme sistemi 2020 sezonunda kaldırıldı.

Japonya Ligi (J League) resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 3 ligden katılan 56 kulübün aldığı ortak karar gereği 2020 sezonunda ligden düşmenin kaldırıldığı duyuruldu. 2. ve 3. liglerde bulunan takımlar üst liglere yükselebilecek.

(AA)

Spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler

Valentine Ozornwafor (Galatasaray)

Valentine Ozornwafor (Galatasaray)

Hudson-Odoi (Chelsea)

Hudson-Odoi (Chelsea)

Manolo Gabbiadini (Sampdoria)

Manolo Gabbiadini (Sampdoria)

Timo Hübers (Hannover)

Timo Hübers (Hannover)

Donovan Mitchell (Utah Jazz)

Donovan Mitchell (Utah Jazz)

Trey Thompkins (Real Madrid)

Trey Thompkins (Real Madrid)

Daniele Rugani (Juventus)

Daniele Rugani (Juventus)

Mikel Arteta (Arsenal)

Mikel Arteta (Arsenal)

Jannes Horn (Hannover)

Jannes Horn (Hannover)

Rudy Gobert (Utah Jazz)

Rudy Gobert (Utah Jazz)

Patrick Cutrone (Fiorentina)

Patrick Cutrone (Fiorentina)

German Pezzella (Fiorentina)

German Pezzella (Fiorentina)

Dusan Vlahovic (Fiorentina)

Dusan Vlahovic (Fiorentina)

Christian Wood (Detroit Pistons)

Christian Wood (Detroit Pistons)

Ezequiel Garay ve ismi açıklanmayan 4 Valencia görevlisi/futbolcusu

Ezequiel Garay ve ismi açıklanmayan 4 Valencia görevlisi/futbolcusu

Albin Ekdal (Sampdoria)

Albin Ekdal (Sampdoria)

Morten Thorsby (Sampdoria)

Morten Thorsby (Sampdoria)

Luca Kilian (Paderborn)

Luca Kilian (Paderborn)

Elaquim Mangala (Valencia)

Elaquim Mangala (Valencia)

Leicester City'de ismi açıklanmayan 3 futbolcu

Leicester City'de ismi açıklanmayan 3 futbolcu

Malaga merkezli Atletico Portada Alta'da antrenörlük yapan 21 yaşındaki Francisco Garcia ise koronavirüs nedeniyle spor dünyasında hayatını kaybeden ilk kişi oldu.

Malaga merkezli Atletico Portada Alta'da antrenörlük yapan 21 yaşındaki Francisco Garcia ise koronavirüs nedeniyle spor dünyasında hayatını kaybeden ilk kişi oldu.

Valencia'da, teknik ekip ve futbolcular arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının yüzde 35'e yükseldiği belirtildi.

Valencia'da, teknik ekip ve futbolcular arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının yüzde 35'e yükseldiği belirtildi.

Omar Colley (Sampdoria)

Omar Colley (Sampdoria)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Japonya Ligi küme düşme

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Toplantı ve aktiviteler, nisan ayı sonuna kadar ertelendi

Toplantı ve aktiviteler, nisan ayı sonuna kadar ertelendi

Albayrak'a ikinci korona testi!

Albayrak'a ikinci korona testi!

Alex de Souza'dan Türkçe cevap! ''Teşekkür ederim..."

Alex de Souza'dan Türkçe cevap! ''Teşekkür ederim..."

Galatasaray'dan liglerin ertelenme kararına yanıt!

Galatasaray'dan liglerin ertelenme kararına yanıt!

Milli yıldızın takımında 3 koronavirüs vakası

Milli yıldızın takımında 3 koronavirüs vakası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Arsenal Teknik Direktörü koronavirüse yakalandı

Arsenal Teknik Direktörü koronavirüse yakalandı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ronaldinho'nun hapishanesinde futbol turnuvası

Ronaldinho'nun hapishanesinde futbol turnuvası

Feyenoord'da Oğuzhan krizi

Feyenoord'da Oğuzhan krizi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı

Resmi açıklama! Küme düşme kaldırıldı

FIFA 2021 Dünya Kulüpler Kupası koronavirüs nedeniyle ertelendi!

FIFA 2021 Dünya Kulüpler Kupası ertelendi!

Ailesiyle birlikte karantinada olan Ronaldo'ya deprem şoku

Karantinada olan Ronaldo'ya büyük şok

Koronavirüsün UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar Euro

Koronavirüsün UEFA'ya maliyeti belli oldu

Galatasaraylı isim karantinada! İşte koronavirüse yakalanan isimler

Spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler

FIFA Başkanı Infantino'dan 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın ertelenmesi talebi

FIFA Başkanı Infantino'dan erteleme talebi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.