Japonya’dan 20 bin dolarlık sipariş

Erzurum’un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı köyünde dokunan bir tür pamuklu dokuma olan Karnavas bezinin Japonya’ya ihraç etmek için Olur Kaymakamlığına numune olarak 20 bin dolarlık sipariş verildi.

Erzurum MÜSİAD Başkanı Fuat Demir, Yönetim Kurulu üyeleri Ferdi Ödleş, Necip Aydın Mustafa Tavlaşoğlu ile birlikte Olur Kaymakamı İlker Eken ve Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan’ı ziyaret etti.

Olur Kaymakamlığı ve Halk Eğitim Merkezi Tarafından 40 kadının dokuduğu Karnavas bezinden yapılan baş örtüsü, seccade, şal, el çantası, sırt çantası cüzdan ve buzdolabı örtüsü gibi ürünlerden Japonya’ya ihracat etmek için numune ürünler dokutup Kars MÜSİAD Dışişleri Sorumlusu işadamı Ali Uçum tarafından Japonya’ya götürülecek.

Japon pazarında istenilen ürünlere yoğunlaşıp dokuma ona göre yapılacak. Olur ve mahallelerinde çok sayıda kadına iş imkanı sağlanacak.

Başkan Demir, “Bölge ekonomisi ve istihdamı için yapmış olduğumuz projelerden birisi olan karnavas cecimi ve başörtüsünün seri üretimine başlamış bulunuyoruz. Bu ürünlerimizi Japonya’ya ihraç edeceğiz. İlk numune siparişimiz 20 bin dolar, ikinci etap 40 bin dolar yıl içerisinde bir milyon dolara kadar ihracatımız söz konusu. Bu projelerimizde bizleri yalnız bırakmayan Erzurum Valimiz Okay Memiş’e, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Mehmet Sekmen’e Olur İlçesi Kaymakamımız İlker Eker ve Olur Belediye Başkanımıza teşekkür ederim” dedi.

Halk Eğitim merkezinde kursiyer öğrenci Ayşe Acar ise, “Kursumuzda yapmış olduğumuz ürünlerimiz yurt dışına ihracat olacak. Bu yüzden çok mutluyuz hem hanımlar için hem de bizler için iş kapısı oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Kursiyer Yurdagül Bektaş, “Karnavas başörtüsü dokuyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan herkese çok teşekkür ederim” dedi.