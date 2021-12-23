Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki, sosyal medyadan gelen soruları yanıtladı

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, sosyal medyadaki takipçilerinden kendisine yöneltilen 34 soruyu Büyükelçiliğin resmi konutundaki Japon bahçesi ve odasından çektiği bir videoda cevapladı.

Türkiye'ye geçen yıl ekimde geldiğini hatırlatan Suzuki, evli ve bir erkek evlat sahibi olduğunu söyledi.

Suzuki, hafta sonlarını yürüyüş yaparak ya da terasta oturarak geçirdiğini, en sevdiği sporun da tenis olduğunu ifade etti.

"En sevdiğiniz Türk yemeği nedir?" sorusuna "pide ve dondurma" yanıtını veren Suzuki, Japon mutfağından favorisinin de suşi olduğunu belirtti.

Suzuki, en sevdiği favori filmlerinin "Kazablanka ve Günden Kalanlar" olduğunu söyledi.

Sosyal medyadaki takipçilerinin "Japonya'da nereleri gezelim?" sorusuna da yanıt veren Suzuki, "Tabii ki doğduğum yer olan Tochigi şehrini." ifadesini kullandı.

Suzuki, bugüne kadar İngiltere, ABD, İsviçre, Çin ve Etiyopya'da yaşadığını dile getirdi.

"Diplomat olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz?" sorusuna ise Suzuki, bu durumda uluslararası düzeyde çalışan bir iş adamı olmak isteyebileceğini söyledi.

Suzuki, hangi yabancı dilleri bildiğinin sorulması üzerine, İngilizce ve ayrıca çok temel seviyede Fransızca, Çince ve Türkçe bildiği yanıtını verdi.

Bundan 10 yıl sonraki hedefinin "Sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam etmek istiyorum." olduğunu kaydeden Suzuki, "Onsuz yapamayacağınız üç şey nedir?" sorusunu da "az alkollü içkiler, tatlılar, saman nezlesi ilacı" olarak cevapladı.

Büyükelçi Suzuki, "Diplomat olarak her zaman aklınızda tuttuğunuz şey nedir?" sorusuna ise "Öncelikle kendisini karşısındaki kişinin yerine koyup durumları onun bakış açısından düşünmek." yanıtını verdi.

Diplomat olarak kendisini en çok etkileyen işin ne olduğu sorusu üzerine Suzuki, "Eski Başbakan (Junichiro) Koizumi Kuzey Kore'yi ziyaret ettiğinde öncü ekip olarak 1 hafta süresince Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da kalmam beni en çok etkileyen iş oldu." ifadesini kullandı.

- "Japonya-Türkiye ilişkilerini daha derinleştirmek istiyorum"

Suzuki, Türkiye'de olmanın kendisi için en güzel tarafının ne olduğu sorusuna "Her bölgede tamamen farklı güzellikte doğa ve manzaraların olması." karşılığını verdi.

"Türkiye'de gözlemlediğiniz kültür farkları nelerdir?" sorusuna "Sanırım her zaman çay ya da kahve ikram edilmesi." yanıtını veren Suzuki, iki ülke arasındaki kültürel benzerliklerin de "Geleneğe önem verilmesi." olduğunu söyledi.

Suzuki, bir sonraki seyahatinde Mersin'i ziyaret etmek istediğini belirterek Türkçede en sevdiği kelimenin "Gidelim" olduğunu ifade etti.

"Ankara'da en sevdiğiniz yerler?" sorusuna Dikmen Vadisi Parkı yanıtını veren Suzuki, Türkçe öğrenmenin zor mu kolay mı olduğuna ilişkin soruya da gülerek "Çok çok çok zor." yanıtını verdi.

Suzuki, "Japonya-Türkiye ilişkileri hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu da şöyle cevapladı:

"Japonya-Türkiye ilişkilerini daha derinleştirmek istiyorum ve bunu yapabileceğime inanıyorum."

"Japonya'ya dönerken yanınıza Türkiye'den ne alırdınız?" sorusunu "baklava" olarak yanıtlayan Suzuki, videonun sonunda Türkçe "Türkiye çok güzel. Türkiye'yi çok seviyorum." dedi.

