YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki, sosyal medyadan gelen soruları yanıtladı

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki, sosyal medyadan gelen soruları yanıtladı

23.12.2021 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki, sosyal medyadan gelen soruları yanıtladı

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, sosyal medyadaki takipçilerinden kendisine yöneltilen 34 soruyu Büyükelçiliğin resmi konutundaki Japon bahçesi ve odasından çektiği bir videoda cevapladı.

Türkiye'ye geçen yıl ekimde geldiğini hatırlatan Suzuki, evli ve bir erkek evlat sahibi olduğunu söyledi.

Suzuki, hafta sonlarını yürüyüş yaparak ya da terasta oturarak geçirdiğini, en sevdiği sporun da tenis olduğunu ifade etti.

"En sevdiğiniz Türk yemeği nedir?" sorusuna "pide ve dondurma" yanıtını veren Suzuki, Japon mutfağından favorisinin de suşi olduğunu belirtti.

Suzuki, en sevdiği favori filmlerinin "Kazablanka ve Günden Kalanlar" olduğunu söyledi.

Sosyal medyadaki takipçilerinin "Japonya'da nereleri gezelim?" sorusuna da yanıt veren Suzuki, "Tabii ki doğduğum yer olan Tochigi şehrini." ifadesini kullandı.

Suzuki, bugüne kadar İngiltere, ABD, İsviçre, Çin ve Etiyopya'da yaşadığını dile getirdi.

"Diplomat olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz?" sorusuna ise Suzuki, bu durumda uluslararası düzeyde çalışan bir iş adamı olmak isteyebileceğini söyledi.

Suzuki, hangi yabancı dilleri bildiğinin sorulması üzerine, İngilizce ve ayrıca çok temel seviyede Fransızca, Çince ve Türkçe bildiği yanıtını verdi.

Bundan 10 yıl sonraki hedefinin "Sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam etmek istiyorum." olduğunu kaydeden Suzuki, "Onsuz yapamayacağınız üç şey nedir?" sorusunu da "az alkollü içkiler, tatlılar, saman nezlesi ilacı" olarak cevapladı.

Büyükelçi Suzuki, "Diplomat olarak her zaman aklınızda tuttuğunuz şey nedir?" sorusuna ise "Öncelikle kendisini karşısındaki kişinin yerine koyup durumları onun bakış açısından düşünmek." yanıtını verdi.

Diplomat olarak kendisini en çok etkileyen işin ne olduğu sorusu üzerine Suzuki, "Eski Başbakan (Junichiro) Koizumi Kuzey Kore'yi ziyaret ettiğinde öncü ekip olarak 1 hafta süresince Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da kalmam beni en çok etkileyen iş oldu." ifadesini kullandı.

- "Japonya-Türkiye ilişkilerini daha derinleştirmek istiyorum"

Suzuki, Türkiye'de olmanın kendisi için en güzel tarafının ne olduğu sorusuna "Her bölgede tamamen farklı güzellikte doğa ve manzaraların olması." karşılığını verdi.

"Türkiye'de gözlemlediğiniz kültür farkları nelerdir?" sorusuna "Sanırım her zaman çay ya da kahve ikram edilmesi." yanıtını veren Suzuki, iki ülke arasındaki kültürel benzerliklerin de "Geleneğe önem verilmesi." olduğunu söyledi.

Suzuki, bir sonraki seyahatinde Mersin'i ziyaret etmek istediğini belirterek Türkçede en sevdiği kelimenin "Gidelim" olduğunu ifade etti.

"Ankara'da en sevdiğiniz yerler?" sorusuna Dikmen Vadisi Parkı yanıtını veren Suzuki, Türkçe öğrenmenin zor mu kolay mı olduğuna ilişkin soruya da gülerek "Çok çok çok zor." yanıtını verdi.

Suzuki, "Japonya-Türkiye ilişkileri hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu da şöyle cevapladı:

"Japonya-Türkiye ilişkilerini daha derinleştirmek istiyorum ve bunu yapabileceğime inanıyorum."

"Japonya'ya dönerken yanınıza Türkiye'den ne alırdınız?" sorusunu "baklava" olarak yanıtlayan Suzuki, videonun sonunda Türkçe "Türkiye çok güzel. Türkiye'yi çok seviyorum." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Başkasıyla otele girdi" dediği dini nikahlı eşine saldırdı"Başkasıyla otele girdi" dediği dini nikahlı eşine saldırdı
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Ankara'daki belediye otobüsü kazası Hatice öğretmeni öğrencilerinden ayırdıAnkara'daki belediye otobüsü kazası Hatice öğretmeni öğrencilerinden ayırdı

Ankara Namaz Vakitleri 23 Aralık Perşembe

İmsak
06:30
Sabah
08:01
Öğle
12:53
İkindi
15:14
Akşam
17:35
Yatsı
19:00

Ankara Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Perşembe

2000 Eczanesi
Cankaya
Berk Eczanesi
Cankaya
Kırmızı Eczanesi
Cankaya
Öz Çınar Eczanesi
Cankaya
Reyhan Atasoy Eczanesi
Cankaya
Uydukent Eczanesi
Cankaya
Yeşiltepe Eczanesi
Akyurt
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tekirdağ'da forkliftin altında kalan kadın işçi öldü

Tekirdağ'da forkliftin altında kalan kadın işçi öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

45 yaşından sonra öğrendiği el sanatını gelecek kuşaklara aktarmak istiyor

45 yaşından sonra öğrendiği el sanatını gelecek kuşaklara aktarmak istiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.