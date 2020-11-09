YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. JASAT 180 saatlik görüntüden 5 hırsızlık olayını çözdü

JASAT 180 saatlik görüntüden 5 hırsızlık olayını çözdü

AYDIN HABERLERİ  | 09.11.2020 17:27 | Son Güncelleme

Aydın’ın Söke ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) 180 saatlik kamera görüntülerini incelemesinin ardından 5 ayrı hırsızlık olayını çözdü.Edinilen bilgiye göre, Söke’de farklı tarihlerde meydana gelen kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık, işyerinden hırsızlık, bağ ve bahçeden hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik, Söke Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.

Aydın’ın Söke ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) 180 saatlik kamera görüntülerini incelemesinin ardından 5 ayrı hırsızlık olayını çözdü.
Edinilen bilgiye göre, Söke’de farklı tarihlerde meydana gelen kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık, işyerinden hırsızlık, bağ ve bahçeden hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik, Söke Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda MOBESE ve (15) güvenlik kamerasının (180) saatlik görüntüsü ile PTS kayıtları incelenerek şüpheli şahısların tespitine yönelik analiz yapıldı. Yapılan analiz neticesinde hırsızlık olayları şüphelisi olduğu değerlendirilen İ.Y. takibe alındı. Yapılan takipte, İ.Y. isimli şahsın S.A. isimli şahıs ile birlikte Ağaçlı Mahallesinde A.Ç. isimli şahsın bahçesinde bulunan su deposuna ait bakır kabloları çalmak üzere olduğu tespit edildi. Şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda S.A. isimli şahıs olay mahallinde suçüstü, İ.Y. isimli şahıs ise kaçarak gizlendiği Mahallede kıskıvrak yakalandı. 5 faili meçhul hırsızlık olayı Jandarmanın dedektifleri (JASAT) tarafından aydınlatıldı. Şüphelilerden S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.Y. isimli şahıs mahkemece tutuklanarak Söke Kapalı Cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Modern Dünyada Bankacılık: İnternet BankacılığıModern Dünyada Bankacılık: İnternet Bankacılığı
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/

Aydın Namaz Vakitleri 9 Kasım Pazartesi

İmsak
06:13
Sabah
07:36
Öğle
12:57
İkindi
15:45
Akşam
18:09
Yatsı
19:27

Aydın Nöbetçi Eczaneler 9 Kasım Pazartesi

Çetinbaş Eczanesi
Merkez
Ege Eczanesi
Merkez
Kır Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Arpaz Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.