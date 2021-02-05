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JASAT, hayvan hırsızlığı olayını aydınlattı

05.02.2021 15:02 | Son Güncelleme:
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JASAT, hayvan hırsızlığı olayını aydınlattı

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Kahta ilçesinde 2 adet büyükbaş hayvan hırsızlığını sıkı takip ve çalışma sonunda yakalandı.Adıyaman’ın Kahta ilçesi Akkuş köyünde iki ayrı adreste 2 büyükbaş hayvan hırsızlığı gerçekleşti.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Kahta ilçesinde 2 adet büyükbaş hayvan hırsızlığını sıkı takip ve çalışma sonunda yakalandı.
Adıyaman’ın Kahta ilçesi Akkuş köyünde iki ayrı adreste 2 büyükbaş hayvan hırsızlığı gerçekleşti. Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT tarafından başlatılan sıkı takip ve çalışma sonucunda; hırsızlık olayını D.S., M.N.S., D.S., Ö.F., A.T. ve R.Y. isimli şahısların gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Çalınan hayvanların Ş.A. isimli şahsa sattıkları belirlendi. Şahsın ahırında yapılan aramada hayvanlar tespit edildi.
Çalınan hayvanlar sahiplerine teslim edilirken, şüpheliler ile ilgili adli işlemler sürüyor.

JASAT, hayvan hırsızlığı olayını aydınlattı

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