JASAT motor hırsızlarına göz açtırmıyor

Muğla’da jandarmanın sorumluluk alanından bir süredir devam eden motosiklet hırsızlığına yönelik çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) çalınan motosikletleri bularak sahiplerine teslim etti.

JASAT ekipleri Ula Karabörtlen, Bodrum Güvercinlik ve Küçükbük Mahalleleri ile Milas Baharlı Mahallesinde çalınan motosiklet hırsızlığı ile ilgili çalınan motorlarını izini takip etti. Kaybolan motosikletlerden üçü JASAT ekipleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Ayrıca Bodrum Gündoğan mahallesinde iş yerinden gerçekleştirilen hırsızlık olayı sonrası bir şüpheli gözaltına alınırken 3 şüphelinin yakalanması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

