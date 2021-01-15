YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. JASAT timleri hayvan hırsızlığı çetesini çökertti

JASAT timleri hayvan hırsızlığı çetesini çökertti

15.01.2021 14:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ta “JASAT” timleri hayvan hırsızlığı organize suç örgütünü çökertti.Kars İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2020 sonbahar aylarında meydana gelen faili meçhul “hayvan hırsızlığı” olaylarının aydınlatılmasına yönelik JASAT Timleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Kars ilinde meydana gelen toplam 10 faili meçhul hayvan hırsızlığı olayı aydınlatıldı.Ardahan ve Kars illerinde büyükbaş hayvan ve at hırsızlığı yapan organize suç örgütüne operasyon düzenlendi Düzenlenen operasyonda çok sayıda adreste arama yapıldı.

Kars’ta “JASAT” timleri hayvan hırsızlığı organize suç örgütünü çökertti.
Kars İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2020 sonbahar aylarında meydana gelen faili meçhul “hayvan hırsızlığı” olaylarının aydınlatılmasına yönelik JASAT Timleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Kars ilinde meydana gelen toplam 10 faili meçhul hayvan hırsızlığı olayı aydınlatıldı.
Ardahan ve Kars illerinde büyükbaş hayvan ve at hırsızlığı yapan organize suç örgütüne operasyon düzenlendi Düzenlenen operasyonda çok sayıda adreste arama yapıldı. Kentte 10 hırsızlık olayında çalınan hayvanlardan 20 adedi bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Olayla ilgili şüpheli 24 kişi gözaltına alındı. Aralarında örgüt lideri dahil bulunduğu 7 kişi organize olarak hayvan hırsızlığı yapmak suçundan adli makamlar tarafından tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı'nın son hali olay oldu "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı'nın son hali olay oldu
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı
1/

Kars Namaz Vakitleri 15 Ocak Cuma

İmsak
05:53
Sabah
07:22
Öğle
12:22
İkindi
14:50
Akşam
17:12
Yatsı
18:36

Kars Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Cuma

Tanrıverdi Eczanesi
Merkez
Sifa Eczanesi
Kagizman
Yenı Cıvan Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Yaralı kedi için seferber oldular

Yaralı kedi için seferber oldular

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diğer Haberler

Kars Emniyet Müdürlüğü binası turizme kazandırılacak

Kars Emniyet Müdürlüğü binası turizme kazandırılacak

Kars’ta köylere AK Partiyle hizmet geldi

Kars’ta köylere AK Partiyle hizmet geldi

Rektör Prof. Dr. Kapu, Hayvan Hastanesi’nde incelemelerde bulundu

Rektör Prof. Dr. Kapu, Hayvan Hastanesi’nde incelemelerde bulundu

Karla taçlanan Cıbıltepe Kayak Merkezi kayakseverlerle renklendi

Karla taçlanan Cıbıltepe Kayak Merkezi kayakseverlerle renklendi

Evi yanan vatandaşa Kızalay’dan yardım eli

Evi yanan vatandaşa Kızalay’dan yardım eli

Kars Çayı’nın buzları erken çözülmeye başladı

Kars Çayı’nın buzları erken çözülmeye başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.