JASAT’ın dikkati çalınan keçileri sosyal medyada buldurdu

Denizli’de, çalınan keçilerin peşine düşen JASAT timleri, sosyal medyada bir çobanın paylaşımındaki detayı fark ederek koyunlara ve hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsa ulaştı.

Olay, Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Ocak ayında 7 adet keçisi çalınan M.K., (48) jandarma ekiplerine ihbarda bulunarak yardım istedi. Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerince araştırma başlatıldı. Adım adım iz süren JASAT timleri çevredeki çobanları sosyal medya üzerinden takibe aldı. D.M.’nin (35) sosyal medya üzerinden koyunları ile özçekimi paylaştığı fotoğraftaki keçileri fark etti. İfadesinde keçilerin çalıntı olduğunu bilmeden S.A., isimli şahıstan aldığını belirttiği öğrenildi.

Hırsızlık ve yaralama suçlarından 7 kaydı var

S.A.’yı arama çalışma başlatan JASAT timleri kısa sürede şahsı gözaltına aldı. JASAT timleri tarafından gözaltına alınan S.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık ve yaralama suçlarından 7 suç kaydı olduğu öğrenilen S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

