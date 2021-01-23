Jason Statham Antalya'da kurşun geçirmez camlı villada kalıyor

Ünlü yönetmen Guy Ritchie ile Jason Statham'ın bir araya geldiği aksiyon filmi 'Five Eyes'in çekimleri Antalya'da sürüyor.

Ünlü yönetmen Guy Ritchie ile Jason Statham'ın bir araya geldiği aksiyon filmi 'Five Eyes'in çekimleri Antalya'da sürüyor.



Sahnelerin çekimlerine bugün tarihi semt Kaleiçi'nde devam edildi. Sabah saatlerinde çekilen aksiyon sahnesinde, motosikleti kaçıran adamı kovalayan Statham'ı dublörü canlandırdı.

Çekim alanına görevli kartı olmayan hiç kimse alınmazken, ünlü aktörün oteldeki villasında dinlendiği öğrenildi.

AKŞAM YEMEĞİNİ ANA RESTORANDA YEDİ

Ünlü aktör Jason Statham, dün akşam yemeğini otelin ana restoranında yedi. Otelde kalan Antalyaspor kafilesinden Adis Jahovic'in oğlu Lejs, ünlü aktörle fotoğraf çektirdi. Kırmızı beyazlı futbolcu, sosyal medya hesabından da bu fotoğrafı güçlü kol simgesi eşliğinde 'Best actor' diyerek paylaştı.

LOPEZ'İN DE KALDIĞI VİLLADA KONAKLIYOR

Jason Statham, 6 Ağustos 2019 tarihinde Antalya'da konser veren ABD'li ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in de konakladığı otellerden birinin villalarından Crown villada konaklıyor

