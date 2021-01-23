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Jason Statham Antalya'da kurşun geçirmez camlı villada kalıyor

23.01.2021 16:47 | Son Güncelleme:
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Jason Statham Antalya'da kurşun geçirmez camlı villada kalıyor

Antalya'da çekilen 'Five Eyes' filminde rol alan dünyaca ünlü aktör Jason Statham, kaldığı otelde görüntülendi. ABD'li ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in de konakladığı, otelin kurşun geçirmez camlı villasında kalan ünlü aktör, dün akşam yemeğini ana restoranda yedi. Filmin çekimlerine tarihi semt Kaleiçi'nde devam edilirken, kovalamaca sahnesinde Statham'ın yerine dublörü görev aldı.

Ünlü yönetmen Guy Ritchie ile Jason Statham'ın bir araya geldiği aksiyon filmi 'Five Eyes'in çekimleri Antalya'da sürüyor.

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Ünlü yönetmen Guy Ritchie ile Jason Statham'ın bir araya geldiği aksiyon filmi 'Five Eyes'in çekimleri Antalya'da sürüyor.
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Sahnelerin çekimlerine bugün tarihi semt Kaleiçi'nde devam edildi. Sabah saatlerinde çekilen aksiyon sahnesinde, motosikleti kaçıran adamı kovalayan Statham'ı dublörü canlandırdı.

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Çekim alanına görevli kartı olmayan hiç kimse alınmazken, ünlü aktörün oteldeki villasında dinlendiği öğrenildi.

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AKŞAM YEMEĞİNİ ANA RESTORANDA YEDİ

Ünlü aktör Jason Statham, dün akşam yemeğini otelin ana restoranında yedi. Otelde kalan Antalyaspor kafilesinden Adis Jahovic'in oğlu Lejs, ünlü aktörle fotoğraf çektirdi. Kırmızı beyazlı futbolcu, sosyal medya hesabından da bu fotoğrafı güçlü kol simgesi eşliğinde 'Best actor' diyerek paylaştı.

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LOPEZ'İN DE KALDIĞI VİLLADA KONAKLIYOR

Jason Statham, 6 Ağustos 2019 tarihinde Antalya'da konser veren ABD'li ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in de konakladığı otellerden birinin villalarından Crown villada konaklıyor

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