Jason Statham’ın sevgilisi Rosie Huntington-Whiteley üstsüz poz verdi

Jason Statham ile 2010 yılından beri birlikte olan Rosie Huntington-Whiteley, geçtiğimiz günlerde aktörün Antalya’daki film çekimleri için ülkemize gelmişti.

Bir çocuk annesi olan 33 yaşındaki süper model, yüzünde bazı 'ince çizgileri' görebildiğini ve 'bazı şeylerin bebek öncesi yaptıkları yere oturmadığını' söyledi.

İNGİLTERE’YE TAŞINDILAR

Rosie, 53 yaşındaki Jason Statham ile nişanlıdır ve çiftin bir oğlu var. Çift, oğulları Jack'i İngiltere’de büyütmek istediği için ABD'den taşındı.

'Her zaman her şeyin mükemmel olduğunu söyleyemem' diyen model, uyku sever tarafını değiştirmek istediğini söyledi. Uykuyu çok sevdiğini söyleyen model, onu uyandıran biri olmazsa tüm gün uyuyabileceğini söyledi.





