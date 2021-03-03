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  4. Jason Statham’ın sevgilisi Rosie Huntington-Whiteley üstsüz poz verdi

Jason Statham’ın sevgilisi Rosie Huntington-Whiteley üstsüz poz verdi

03.03.2021 09:10 | Son Güncelleme:
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Jason Statham’ın sevgilisi Rosie Huntington-Whiteley üstsüz poz verdi

Rosie Huntington-Whiteley, Nisan 2021 ELLE UK için üstsüz poz verdi ve yaşlandıkça vücudunun nasıl değiştiğinden bahsetti.

Jason Statham ile 2010 yılından beri birlikte olan Rosie Huntington-Whiteley, geçtiğimiz günlerde aktörün Antalya’daki film çekimleri için ülkemize gelmişti.

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Bir çocuk annesi olan 33 yaşındaki süper model, yüzünde bazı 'ince çizgileri' görebildiğini ve 'bazı şeylerin bebek öncesi yaptıkları yere oturmadığını' söyledi.

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İNGİLTERE’YE TAŞINDILAR

Rosie, 53 yaşındaki Jason Statham ile nişanlıdır ve çiftin bir oğlu var. Çift, oğulları Jack'i İngiltere’de büyütmek istediği için ABD'den taşındı.

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'Her zaman her şeyin mükemmel olduğunu söyleyemem' diyen model, uyku sever tarafını değiştirmek istediğini söyledi. Uykuyu çok sevdiğini söyleyen model, onu uyandıran biri olmazsa tüm gün uyuyabileceğini söyledi.

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Rosie Huntington-Whiteley
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