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Demet Akalın o ildeki yurt sorunu için harekete geçti! ''Kirayı ben halledeceğim''

Sahne şovları, iddialı çıkışları ve gündeme dair yorumlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Demet Akalın şimdi de Konya Beyşehir'deki yurt sorununu çözmek için harekete geçti.

Demet Akalın o ildeki yurt sorunu için harekete geçti! ''Kirayı ben halledeceğim''
Öznur Yaslı İkier

Türk pop müziğinin güçlü sesleri arasında yer alan, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Demet Akalın şimdi de Konya Beyşehir'deki yurt sorununu çözmek için harekete geçti.

İldeki yurt sorunundan dolayı 400 kız öğrencinin okula başlayamadığını duyan ünlü isim bu duruma kayıtsız kalmadı.

Demet Akalın o ildeki yurt sorunu için harekete geçti! Kirayı ben halledeceğim 1

Demet Akalın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla gündem oldu. Akalın; ''Konya/Beyşehir’de yurt sorunu varmış. 400 kız öğrenci, ne yazık ki okula başlayamamış. 😣 Çok fazla mesaj alıyorum. 7 odalı bir ev bulup kirasını ben karşılayabilirim. Geri kalanı için bir çözüm bulabilir miyiz?'' ifadelerini kullandı.

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