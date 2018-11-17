SPOR

''Hristiyan olabilirim ama örnek aldığım tek insan Hz. Muhammed''

FUTBOL HABERLERİ  | 17.11.2018 17:13 | Son Güncelleme

Ünlü futbol adamlarının tarihe geçen sözlerini derledik. İşte futbol dünyasının unutulmaz açıklamaları...

Futbol dünyasının unutulmaz sözleri

Futbol dünyasının unutulmaz sözleri

1 / 43

Mario Balotelli: Futbol mu daha güzel, kızlar mı? diye sorsalar. Hiç düşünmeden futbol derim ama biraz düşünürsem eğer kızlar derim.

Mario Balotelli: Futbol mu daha güzel, kızlar mı? diye sorsalar. Hiç düşünmeden futbol derim ama biraz düşünürsem eğer kızlar derim.
2 / 43

Fatih Terim: Kendini Galatasaray'a adamış ve bu ailenin ferdi olmaktan her zaman gurur duymuş birinin GS'den vazgeçeceğine inanmak gerçek dışıdır.

Fatih Terim: Kendini Galatasaray'a adamış ve bu ailenin ferdi olmaktan her zaman gurur duymuş birinin GS'den vazgeçeceğine inanmak gerçek dışıdır.
3 / 43

Javier Hernandez: Evet hristiyan olabilirim ama örnek aldığım tek insan Hz.Muhammed (sav)'dir.

Javier Hernandez: Evet hristiyan olabilirim ama örnek aldığım tek insan Hz.Muhammed (sav)'dir.
4 / 43

Arda Turan: Falcao, ceza sahasında uçan sinek görse, onu bile yakalayıp kaleye atıyor.

Arda Turan: Falcao, ceza sahasında uçan sinek görse, onu bile yakalayıp kaleye atıyor.
5 / 43

Messi'nin sakatlığının ardından Rıdvan Dilmen: Lionel Messi artık eskisi gibi olamaz

Messi'nin sakatlığının ardından Rıdvan Dilmen: Lionel Messi artık eskisi gibi olamaz
6 / 43

Şenol Güneş: Futbol ayak oyunu değil ayakla oynanan oyundur.

Şenol Güneş: Futbol ayak oyunu değil ayakla oynanan oyundur.
7 / 43

Manuel Fernandes: Portekiz ve İspanyolların pasla, Türklerin ise kalbi ile oynadığı oyunun adıdır futbol.

Manuel Fernandes: Portekiz ve İspanyolların pasla, Türklerin ise kalbi ile oynadığı oyunun adıdır futbol.
8 / 43

Cristiano Ronaldo: Messi zeki, İbrahimoviç güçlü, Beckham yakışıklı diye seviliyorlar. Ben ise sevilmiyorum çünkü bunların hepsi bende var.

Cristiano Ronaldo: Messi zeki, İbrahimoviç güçlü, Beckham yakışıklı diye seviliyorlar. Ben ise sevilmiyorum çünkü bunların hepsi bende var.
9 / 43

Salih Uçan: 10 numarayı elbette çok istiyorum, ama şu an için hak etmiyorum çünkü bir Alex değilim.

Salih Uçan: 10 numarayı elbette çok istiyorum, ama şu an için hak etmiyorum çünkü bir Alex değilim.
10 / 43

Pep Guardiola: En büyük amacım Messi'yi dünyanın en iyi futbolcusu yapmaktı, ama o beni dünyanın en iyi hocası yaptı.

Pep Guardiola: En büyük amacım Messi'yi dünyanın en iyi futbolcusu yapmaktı, ama o beni dünyanın en iyi hocası yaptı.
11 / 43

David Beckham: Messi benim yanımdan hızlıca geçip bana çalım attığında futbolu bırakmaya karar verdim.

David Beckham: Messi benim yanımdan hızlıca geçip bana çalım attığında futbolu bırakmaya karar verdim.
12 / 43

Altan Tanrıkulu: Rıdvan, Messi'den daha akıllı. Messi, Rıdvan'dan daha yetenekli. Allah öyle yaratmış.

Altan Tanrıkulu: Rıdvan, Messi'den daha akıllı. Messi, Rıdvan'dan daha yetenekli. Allah öyle yaratmış.
13 / 43

Philipp Lahm: Beni bu sezon sık sık maç yapmak değil de sık sık kupa kaldırmak yordu.

Philipp Lahm: Beni bu sezon sık sık maç yapmak değil de sık sık kupa kaldırmak yordu.
14 / 43

Lionel Messi: Ronaldo mu yoksa sen mi diye soranlara, Ronaldinho'nun hala hayatta oldugunu söyleyip konuyu kapatıyorum.

Lionel Messi: Ronaldo mu yoksa sen mi diye soranlara, Ronaldinho'nun hala hayatta oldugunu söyleyip konuyu kapatıyorum.
15 / 43

Yılmaz Vural: Galatasaray'ın başına geçeyim, 50 binden az taraftara oynamam. Bunun garantisini veriyorum. Sosyal medyaya bakın; Galatasaray taraftarı takımın başında en çok beni görmek istiyor. Yabancıların şeyinde boncuk mu var? Prandelli'den daha iyi ho

Yılmaz Vural: Galatasaray'ın başına geçeyim, 50 binden az taraftara oynamam. Bunun garantisini veriyorum. Sosyal medyaya bakın; Galatasaray taraftarı takımın başında en çok beni görmek istiyor. Yabancıların şeyinde boncuk mu var? Prandelli'den daha iyi ho
16 / 43

Felipe Melo: Forma numarası sorun değil ama önemli ise eğer 3 numaralı forma ile Bülent Korkmaz gibi burada efsane olmak istiyorum.

Felipe Melo: Forma numarası sorun değil ama önemli ise eğer 3 numaralı forma ile Bülent Korkmaz gibi burada efsane olmak istiyorum.
17 / 43

Arsene Wenger: Taraftarımızdan tek isteğim, Türk bayrağına karşı saygılı olsunlar yeter, çünkü Türkler bayrakları için canını verirler.

Arsene Wenger: Taraftarımızdan tek isteğim, Türk bayrağına karşı saygılı olsunlar yeter, çünkü Türkler bayrakları için canını verirler.
18 / 43

Luis Figo: Çok iyi bir forvet mi arıyorsunuz, araştırmayın çünkü her zaman en iyiler Atletico Madrid'tedir.

Luis Figo: Çok iyi bir forvet mi arıyorsunuz, araştırmayın çünkü her zaman en iyiler Atletico Madrid'tedir.
19 / 43

Sabri Sarıoğlu: Kötü oynasam bile canımı dişime takarak mücadele ediyorum. Dünyanın en iyisi Messi bile kötü bir maç çıkarabiliyor.

Sabri Sarıoğlu: Kötü oynasam bile canımı dişime takarak mücadele ediyorum. Dünyanın en iyisi Messi bile kötü bir maç çıkarabiliyor.
20 / 43

Hagi: Barcelona'da oynarken şatoda yaşıyordum ama Galatasaray'da daha mutluydum.

Hagi: Barcelona'da oynarken şatoda yaşıyordum ama Galatasaray'da daha mutluydum.
21 / 43

Sasa Ilic: Kariyerimdeki en büyük hata Galatasaray'dan ayrılmaktı. O zaman menajerim bana Galatasaray'ın beni istemediğini söyledi... Ben de bu yüzden ayrılmak zorunda kaldım. Fakat daha sonra öğrendim ki bu doğru değilmiş. Menajerimin kurbanı oldum.

Sasa Ilic: Kariyerimdeki en büyük hata Galatasaray'dan ayrılmaktı. O zaman menajerim bana Galatasaray'ın beni istemediğini söyledi... Ben de bu yüzden ayrılmak zorunda kaldım. Fakat daha sonra öğrendim ki bu doğru değilmiş. Menajerimin kurbanı oldum.
22 / 43

Diego Armando Maradona: Hagi'nin oynadığı futbolu özlüyorum.

Diego Armando Maradona: Hagi'nin oynadığı futbolu özlüyorum.
23 / 43

Sabri Sarıoğlu: Hakemlere karşı hırçındım. Annemin eleştirileri sayesinde 2-3 senedir düzeldim.

Sabri Sarıoğlu: Hakemlere karşı hırçındım. Annemin eleştirileri sayesinde 2-3 senedir düzeldim.
24 / 43

Mert Günok: Her maçımı cennetteki annem için oynuyorum.

Mert Günok: Her maçımı cennetteki annem için oynuyorum.
25 / 43

Slaven Bilic: Dünyayı tek başıma kurtaramayacağımı gayet iyi biliyorum. Ancak haksızlığa karşı hep ön saflarda olacağım.

Slaven Bilic: Dünyayı tek başıma kurtaramayacağımı gayet iyi biliyorum. Ancak haksızlığa karşı hep ön saflarda olacağım.
26 / 43

Joey Barton: Neymar kesinlikle fazla abartılıyor. - Neymar: Joey Barton'ın kim olduğunu bile bilmiyorum.

Joey Barton: Neymar kesinlikle fazla abartılıyor. - Neymar: Joey Barton'ın kim olduğunu bile bilmiyorum.
27 / 43

Samet Aybaba: Olcay'ı Messi'ye neden tercih ederim? Çünkü her şeyden önce Kayserili. Messi'nin nereli olduğunu bilmiyoruz.

Samet Aybaba: Olcay'ı Messi'ye neden tercih ederim? Çünkü her şeyden önce Kayserili. Messi'nin nereli olduğunu bilmiyoruz.
28 / 43

Jürgen Klopp: Marco Reus, Messi ve Ronaldo kalitesinde bir futbolcu dediğimde insanlar bana gülmüştüler. Şimdi ise saygı duyuyorlar.

Jürgen Klopp: Marco Reus, Messi ve Ronaldo kalitesinde bir futbolcu dediğimde insanlar bana gülmüştüler. Şimdi ise saygı duyuyorlar.
29 / 43

Gökhan Töre: Gökhan Töre hayatı boyunca gol atmamışken Türkiye'de gol krallığına oynuyor. Futbol ilginç bir oyun...

Gökhan Töre: Gökhan Töre hayatı boyunca gol atmamışken Türkiye'de gol krallığına oynuyor. Futbol ilginç bir oyun...
30 / 43

Eto'o: Çok büyük hocalarla çalıştım ama Mourinho gibi başka bir karakter yok. O etrafınızdayken asla sıkılmazsınız ve ondan 1 tane var.

Eto'o: Çok büyük hocalarla çalıştım ama Mourinho gibi başka bir karakter yok. O etrafınızdayken asla sıkılmazsınız ve ondan 1 tane var.
31 / 43

Ahmet Çakar: Arda Barcelona'da idmana çıkamaz. Arda Barcelona'nın stadına ancak seyirci olarak gidebilir.

Ahmet Çakar: Arda Barcelona'da idmana çıkamaz. Arda Barcelona'nın stadına ancak seyirci olarak gidebilir.
32 / 43

Slaven Bilic: Kadınlara büyük saygı duyuyorum ama futbol onlardan daha güzel.

Slaven Bilic: Kadınlara büyük saygı duyuyorum ama futbol onlardan daha güzel.
33 / 43

Gheorghe Hagi: Ben Galatasaray'a gelmekle kalmadım, Galatasaraylı oldum. Galatasaray'ı hissetmeye başladığım gün, imzasını kalbime attım.

Gheorghe Hagi: Ben Galatasaray'a gelmekle kalmadım, Galatasaraylı oldum. Galatasaray'ı hissetmeye başladığım gün, imzasını kalbime attım.
34 / 43

Mario Balotelli: İtalya milli takımında oynamaktan daha da güzel bir şey varsa o da Pirlo gibi bir sihirbazla aynı takımda oynamaktır...

Mario Balotelli: İtalya milli takımında oynamaktan daha da güzel bir şey varsa o da Pirlo gibi bir sihirbazla aynı takımda oynamaktır...
35 / 43

Neymar: Küçükken David Beckham hayranıydım.. Büyüdüm ve şimdi bakıyorum da hiçbir şey değişmemiş.

Neymar: Küçükken David Beckham hayranıydım.. Büyüdüm ve şimdi bakıyorum da hiçbir şey değişmemiş.
36 / 43

Eric Cantona: Burak Yılmaz, gerçekten de birinci sınıf bir futbolcu. Onda adeta kendimi görmüş gibi oldum.

Eric Cantona: Burak Yılmaz, gerçekten de birinci sınıf bir futbolcu. Onda adeta kendimi görmüş gibi oldum.
37 / 43

Quaresma: Samet Aybaba'nın durumunu bekliyorum. Lig başlasın 4-5 hafta sonra o gider ben tekrar dönerim.

Quaresma: Samet Aybaba'nın durumunu bekliyorum. Lig başlasın 4-5 hafta sonra o gider ben tekrar dönerim.
38 / 43

Tolga Zengin: Olimpiyat Stadı'nda güzel olan tek şey isminin "Atatürk" olması.

Tolga Zengin: Olimpiyat Stadı'nda güzel olan tek şey isminin "Atatürk" olması.
39 / 43

Christian Abbiati: Ne olduysa üç dakikada oldu. Hayatımın şokunu yaşadım. Galatasaray sanki uzaydan gelmiş gibiydi." (3-2'lik GS-Milan maçı için)

Christian Abbiati: Ne olduysa üç dakikada oldu. Hayatımın şokunu yaşadım. Galatasaray sanki uzaydan gelmiş gibiydi." (3-2'lik GS-Milan maçı için)
40 / 43

Aatıf Chahechouhe: Soyadımı doğru yazabilmek için yıllarca uğraştım. Ne anlama geldiğini de hâlâ bilmiyorum.

Aatıf Chahechouhe: Soyadımı doğru yazabilmek için yıllarca uğraştım. Ne anlama geldiğini de hâlâ bilmiyorum.
41 / 43

Selçuk İnan: Sezonu şampiyonlukla tamamlamıştık. Süper Kupa da tatlısı oldu.

Selçuk İnan: Sezonu şampiyonlukla tamamlamıştık. Süper Kupa da tatlısı oldu.
42 / 43

Samuel Eto'o: Fenerbahçe, Beşiktaş ya da Galatasaray'ın oyuncusu olsaydım biliyorum ki Antalyaspor'da attığımın üç katını atmış olacaktım.

Samuel Eto'o: Fenerbahçe, Beşiktaş ya da Galatasaray'ın oyuncusu olsaydım biliyorum ki Antalyaspor'da attığımın üç katını atmış olacaktım.
43 / 43

Arda Turan: Şimdi Burak'ın yanında Selçuk'un yanında bizim tipimizin konuşulacak hali yok.

Arda Turan: Şimdi Burak'ın yanında Selçuk'un yanında bizim tipimizin konuşulacak hali yok.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Javier Hernandez hz. muhammed

En Çok Okunan Haberler

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Beşiktaş'tan Tolgay için takas tekliflerine cevap

Beşiktaş'tan Tolgay için takas tekliflerine cevap

Serkan Balcı: Burak Yılmaz, İstanbul'a gelecektir

Serkan Balcı: Burak Yılmaz, İstanbul'a gelecektir

Teknik direktör Metin Türel hayatını kaybetti

Teknik direktör Metin Türel hayatını kaybetti

Galatasaray Ribery için Bruno Heiderscheid'in açtığı davanın sonuçlandığını açıkladı

Galatasaray Ribery için Bruno Heiderscheid'in açtığı davanın sonuçlandığını açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
''Hristiyan olabilirim ama örnek aldığım tek insan Hz. Muhammed''

''Hristiyan olabilirim ama örnek aldığım tek insan Hz. Muhammed''

Teknik direktör Metin Türel hayatını kaybetti

Teknik direktör Metin Türel hayatını kaybetti

Rüştü Reçber: Kariyerim boyunca Galatasaray'dan iki kez teklif aldım

Rüştü Reçber: Kariyerim boyunca Galatasaray'dan iki kez teklif aldım

Kerem Bulut'a uyuşturucu kullandığı için verilen 4 yıllık ceza onandı

Kerem Bulut'a uyuşturucu kullandığı için verilen 4 yıllık ceza onandı

Fikret Orman: Dünya Ligler Forumu'nun üyelik davetini kabul ettik

Fikret Orman: Dünya Ligler Forumu'nun üyelik davetini kabul ettik

Alex Song'tan Rubin Kazan günleri sözleri: Kendimi kesecektim

Alex Song'tan Rubin Kazan günleri sözleri: Kendimi kesecektim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.