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Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!

FUTBOL HABERLERİ  | 18.07.2018 17:44 | Son Güncelleme

Ünlü model Sarah Kohan, futbolcu sevgilisiyle Miami tatili esnasında objektiflere yansıdı.

İkilinin samimi görüntüleri dikkat çekti.

Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!

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Dünya Kupası'nda Meksika formasıyla başarılı bir performans sergileyen Javier Hernandez, yeni saç stili ve model sevgilisi Sarah Kohan'la samimi bir şekilde görüntülendi.

Dünya Kupası'nda Meksika formasıyla başarılı bir performans sergileyen Javier Hernandez, yeni saç stili ve model sevgilisi Sarah Kohan'la samimi bir şekilde görüntülendi.
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Meksikalı yıldız golcü, Dünya Kupası'nın ardından soluğu Miami'de aldı.

Meksikalı yıldız golcü, Dünya Kupası'nın ardından soluğu Miami'de aldı.
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Kısa süre sonra West Ham United'ın sezon hazırlık kampına katılacak olan Chicharito, Instagram modeli Sarah Kohan'la birlikte samimi pozlar vermekten çekinmedi.

Kısa süre sonra West Ham United'ın sezon hazırlık kampına katılacak olan Chicharito, Instagram modeli Sarah Kohan'la birlikte samimi pozlar vermekten çekinmedi.
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Daha önce Andrea Duro ile ilişkisi bulunan Hernandez, ayrılığın ardından ilk kez yeni sevgilisi Kohan'la birlikte objektiflere takıldı.

Daha önce Andrea Duro ile ilişkisi bulunan Hernandez, ayrılığın ardından ilk kez yeni sevgilisi Kohan'la birlikte objektiflere takıldı.
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İşte Sarah Kohan'ın en özel fotoğrafları...

İşte Sarah Kohan'ın en özel fotoğrafları...
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Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!

Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
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Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!

Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
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Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!

Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
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Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!

Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
10 / 21

Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!

Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
11 / 21

Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!

Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
12 / 21

Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!

Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
13 / 21

Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!

Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
14 / 21

Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!

Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
15 / 21

Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!

Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
16 / 21

Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!

Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
17 / 21

Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!

Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
18 / 21

Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!

Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
19 / 21

Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!

Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
20 / 21

Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!

Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
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Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!

Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
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Javier Hernandez Sarah Kohan

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