İkilinin samimi görüntüleri dikkat çekti.
Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
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Dünya Kupası'nda Meksika formasıyla başarılı bir performans sergileyen Javier Hernandez, yeni saç stili ve model sevgilisi Sarah Kohan'la samimi bir şekilde görüntülendi.
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Meksikalı yıldız golcü, Dünya Kupası'nın ardından soluğu Miami'de aldı.
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Kısa süre sonra West Ham United'ın sezon hazırlık kampına katılacak olan Chicharito, Instagram modeli Sarah Kohan'la birlikte samimi pozlar vermekten çekinmedi.
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Daha önce Andrea Duro ile ilişkisi bulunan Hernandez, ayrılığın ardından ilk kez yeni sevgilisi Kohan'la birlikte objektiflere takıldı.
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İşte Sarah Kohan'ın en özel fotoğrafları...
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Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
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Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
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Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
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Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
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Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
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Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
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Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
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Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
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Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
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Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
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Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
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Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
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Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
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Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
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Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
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Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
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