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Javier Tebas: İspanyol futbolu 490 milyon avro kaybetti

İSPANYA HABERLERİ  | 14.11.2020 21:17 | Son Güncelleme

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu LaLiga kurumunun başkanı Javier Tebas, İspanyol futbolunun mali kaybının büyük olduğunu açıkladı.

Javier Tebas: İspanyol futbolu 490 milyon avro kaybetti

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu LaLiga kurumunun başkanı Javier Tebas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 490 milyon avro kayıplarının olduğunu söyledi.

Tebas, katıldığı bir söyleşideki açıklamasında, "Kulüplerin harcamalarını karşılayabilmeleri ve İspanyol futbolunun, sezonun sonunu getirebilmesi için 490 milyon avroya ihtiyacı var." dedi.

"BAZILARININ KAYBI 100 MİLYON"

LaLiga başkanı, "Halen yüksek harcamalarımız var. Futbolcu maaşlarının düşürülmesi için bir çalışma yapıldı ama bazı kulüplerin buna devam etmeleri gerekiyor. Kulüpler, gelirlerinin yüzde 45'ini bilet satışlarından sağlıyorlardı ve bu şu anda yok. İspanya'da bu krizden en çok etkilenen kulüpler Valencia, Barcelona, Real Madrid. Bu kulüpler, futbolcularının sözleşmelerini de feshedemezler." açıklamasında bulundu.

Mevcut durumda Kovid-19'dan 17 kulübün önemli ekonomik kayıpları olduğunu kaydeden Tebas, "Bazılarında 100 milyon avroluk, bazılarında da 3 milyon avroluk kayıp var. Öyle ki 3 milyon kaybı bulunan, ilkinden daha kötü durumda olabiliyor. Bu durumu düzeltmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

Tebas ayrıca, temmuz ayına oranla şu anda ligin oynanmasının çok daha zor olduğunu, Kovid-19'da ikinci dalga ile birlikte artan vaka sayılarının futbolculara da yansıdığını, protokol değişikliğine giderek soyunma odalarının kullanılmasını yasakladıklarını aktardı.

"LaLiga'nın arkasında büyük bir endüstri ve ona bağlı istihdam var." diyen Tebas, "Son raporlara göre futbol kulüpleri toplamda 180 bin kişiye iş sağlıyor. Bu endüstriyi korumak aynı zamanda bir sosyal sorumluluk. Örnek olmamız gerekiyor. Çünkü bu büyüme ve istihdam olarak geri dönüş sağlıyor. İnsanlar, LaLiga'nın arkasında çok fazla sorumluluk olduğunu biliyor." değerlendirmesini yaptı.

Tebas, geçen sezonun tamamlanması sayesinde kulüplerin toplam 900 milyon avroyu bulabilecek zararın önlendiğini savundu.

Diğer yandan, Avrupa Süper Ligi projesini, "Bana bir şaka gibi geliyor." sözleriyle eleştiren Tebas, "Avrupa liglerinin en büyüklerinin bir turnuvaya çıkması imkansız. Bunu herhalde 'Uzay Ligi' diye adlandırırlar. Çünkü bu, Marslı bir takımın oynaması kadar inanılmaz bir şey. Böyle bir ligin kurulması, ulusal ligleri veya Şampiyonlar Ligi'ni riske atar. 12 milyar avroluk bir fon bulmaları gerekir." şeklinde görüş belirtti.

LaLiga başkanı ayrıca, Barcelona Kulübünde 24 Ocak'ta yapılması öngörülen başkanlık seçimiyle ilgili de "Adaylara, (Katalonya'daki) bağımsızlık konusunu bir kenara bırakmalarını tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

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