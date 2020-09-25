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Jazz Night ile İzmitliler 1920’lere gidecek

KOCAELİ HABERLERİ  | 25.09.2020 12:30 | Son Güncelleme

Afro-Amerikan ve Batı Müziği teknikleriyle harmanlanmış olan Jazz Night etkinliği, 26 Eylül Cumartesi akşamı saat 19.00’da İzmit Belediyesi Speaking Cafe’de İzmitlilerle buluşuyor.İzmit Belediyesi, Sanat Kenti İzmit sloganıyla çıktığı yolculuğa ve İzmitlileri sanatla buluşturmaya devam ediyor.

Afro-Amerikan ve Batı Müziği teknikleriyle harmanlanmış olan Jazz Night etkinliği, 26 Eylül Cumartesi akşamı saat 19.00’da İzmit Belediyesi Speaking Cafe’de İzmitlilerle buluşuyor.
İzmit Belediyesi, Sanat Kenti İzmit sloganıyla çıktığı yolculuğa ve İzmitlileri sanatla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi, 26 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da İzmitlileri Speaking Cafe’de Jazz Night etkinliğinde ağırlayacak. Miles Davis, Louis Armstrong, Art Blakey gibi büyük isimlerin yâd edilecek. ABD’de ırkçılıkla mücadele eden siyahi gençler için de bir tür marşa dönüşmüş olan parçalar, İzmit’ten de yankılanacak.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 25 Eylül Cuma

İmsak
05:19
Sabah
06:44
Öğle
12:57
İkindi
16:19
Akşam
19:00
Yatsı
20:19

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Cuma

Şifa Eczanesi
Kandira
Korkmaz Eczanesi
Derince
Beylik Eczanesi
Gebze
Beyza Eczanesi
Golcuk
Fatih Eczanesi
Izmit
Dilek Eczanesi
Golcuk
Umut Eczanesi
Izmit
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