JCR: Sur Yapı sektörün üzerinde büyüdü

İSTANBUL(AA) - Kredi derecelendirme kuruluşu JCR-Eurasia Rating, varlık büyüklüğü açısından gayrimenkul sektörünün üzerinde büyüdüğü tespitini yaptığı Sur Yapı ile Sur Enerji’ye bu yıl da ulusal ve uluslararası ölçekte yatırım yapılabilir notu verdi.

Sur Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen kredi derecelendirme kuruluşlarından biri olan JCR, derecelendirme notlarının periyodik incelemesini tamamlayarak, Sur Yapı ve Sur Enerji’nin uzun vadeli ulusal notunu A- (Trk), kısa vadeli ulusal notunu da A-1 (Trk) olarak teyit ederken, söz konusu notlara ilişkin görünümleri de stabil olarak belirledi.

JCR raporunda, Sur Yapı’nın 28 yılı aşan faaliyet geçmişiyle “Sur Yapı” markası altında proje aşamasından başlayarak geliştirme, mimari, yapım üretim dahil, anahtar teslimi iş yaparak inşaat sektöründe öncü kuruluşlarından biri haline dönüştüğü vurgulandı.

Sur Yapı’nın varlık büyüklüğü açısından gayrimenkul sektörünün üzerinde büyüdüğü belirtilen raporda, “Sur Yapı, yeni projeleri ve güçlü satış etkinliği ile büyümesini sürdürerek pazar payını ve marka değerini artırmak istemektedir. Şirketin Antalya’da gerçekleştirdiği mega proje başta olmak üzere devam eden nakit akımı yaratma kapasitesi, finansal kurumlarla olan uzun vadeli kredi antlaşmaları, güçlü marka imajı, düzenli kira geliri üretmeye başlayan alışveriş merkezleri, yabancı paraya endeksli satış gelirleri üretmeye başlayan enerji santralleri, geniş skaladaki fiyat seçenekleriyle farklı gelir gruplarına hitap eden projelerle zenginleştirilen ve çeşitlendirilen aktif portföyü Şirket’in Uzun Vadeli Ulusal Notu’nun A- (Trk) olarak teyit edilmesinin dayanak noktalarını oluşturmuştur.” ifadelerine yer verildi.