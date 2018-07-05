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Jelena Karleusa hayvan hakları için soyundu!

FUTBOL HABERLERİ  | 05.07.2018 20:20 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa, yine sınırları zorladı.

Karleusa'nın soyunmasının nedeni bu kez farklı...

Jelena Karleusa hayvan hakları için soyundu!

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Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusco Tosic'in şarkıcı eşi Jelena Karleusa, bu defa da hayvan hakları için cüretkar pozlar verdi.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusco Tosic'in şarkıcı eşi Jelena Karleusa, bu defa da hayvan hakları için cüretkar pozlar verdi.
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Dünyanın en büyük hayvan hakları organizasyonu olan PETA için çırılçıplak pozlar veren Jelena, peta.de'ye çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dünyanın en büyük hayvan hakları organizasyonu olan PETA için çırılçıplak pozlar veren Jelena, peta.de'ye çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Seksi şarkıcının "Kürk giymektense soyunmayı tercih ederim." şeklindeki sözleri büyük yankı uyandırdı.

Seksi şarkıcının "Kürk giymektense soyunmayı tercih ederim." şeklindeki sözleri büyük yankı uyandırdı.
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İşte Jelena'nın bugüne dek verdiği birbirinden seksi pozlar...

İşte Jelena'nın bugüne dek verdiği birbirinden seksi pozlar...
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Jelena Karleusa hayvan hakları için soyundu!

Jelena Karleusa hayvan hakları için soyundu!
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Jelena Karleusa hayvan hakları için soyundu!

Jelena Karleusa hayvan hakları için soyundu!
7 / 13

Jelena Karleusa hayvan hakları için soyundu!

Jelena Karleusa hayvan hakları için soyundu!
8 / 13

Jelena Karleusa hayvan hakları için soyundu!

Jelena Karleusa hayvan hakları için soyundu!
9 / 13

Jelena Karleusa hayvan hakları için soyundu!

Jelena Karleusa hayvan hakları için soyundu!
10 / 13

Jelena Karleusa hayvan hakları için soyundu!

Jelena Karleusa hayvan hakları için soyundu!
11 / 13

Jelena Karleusa hayvan hakları için soyundu!

Jelena Karleusa hayvan hakları için soyundu!
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Jelena Karleusa hayvan hakları için soyundu!

Jelena Karleusa hayvan hakları için soyundu!
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Jelena Karleusa hayvan hakları için soyundu!

Jelena Karleusa hayvan hakları için soyundu!
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Anahtar Kelimeler:
Jelena Karleusa dusko tosic

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Giyinmeyi pek sevmez zaten , bahane arıyorlar.
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