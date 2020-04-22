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Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez, New York Mets'i satın alıyor

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 22.04.2020 16:29 | Son Güncelleme

Dünyanın en ünlü çiftleri arasında gösterilen Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'in beyzbol takımı New York Mets'i satın alacağı öne sürüldü.

Koronavirüs pandemisinde her gün ultra lüks evlerinden yaptıkları paylaşımlarla hayranlarına "Evde kalın" çağrısı yapan ama diğer yandan kapatılan bir spor salonunu kendileri için özel olarak açtıran Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez çiftinin yeni bir yatırım peşinde oldukları iddia edildi.

Toplam serveti 700 milyon doların üzerinde olan çiftin, dünyanın en ünlü beyzbol takımlarından New York Mets'i satın almayı planladıkları konuşuluyor. Eski beyzbolcu olan Alex Rodriguez'in New York Mets'in rakibi New York Yankees'de 12 sezon oynamış olması ise bu satın alma girişiminin şimdiden çok konuşulmasına neden oldu. Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez'in servetlerine rağmen takımı krediyle alacağı tahmin ediliyor.


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Anahtar Kelimeler:
jennifer lopez alex rodriguez New York Mets New York Yankees

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