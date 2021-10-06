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Jennifer Lopez’in Ben Affleck’i neden yalnız bıraktığı belli oldu

06.10.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlişkilerinin başlangıcından beri her yere beraber giden Jennifer Lopez ile sevgilisi Ben Affleck, The Tender Bar’ın galasında ezber bozmuşlardı. 52 yaşındaki şarkıcının, diğer başrol oyuncusu George Clooney’e katlanamadığı için kırmızı halıda boy göstermediği ortaya çıktı.

Jennifer Lopez’in Ben Affleck’i neden yalnız bıraktığı belli oldu

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez'in, başrollerinde Ben Affleck ile George Clooney'nin yer aldığı, Aralık'ta vizyona girecek olan The Tender Bar filminin galasında sevgilisi Affleck'e özellikle eşlik etmediği ortaya çıktı.

BİRBİRLERİNE KATLANAMIYORLAR

İddiaya göre, Lopez, 1998 yapımı Aşk ve Para filminde birlikte rol aldığı Clooney ile anlaşamıyor ve ikili birbirlerine katlanamıyor.

Bu nedenle, Lopez kırmızı halıda sürekli birlikte olduğu Affleck'i, bu kez Clooney de olduğu için yalnız bıraktı.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan çifte yakın bir kaynak, "Jennifer, Aşk ve Para filmini birlikte çektiklerinde Clooney ile pek anlaşamadı. Birbirlerine dayanamıyorlardı. Köprülerin onarılması gerekiyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
George Clooney Jennifer Lopez
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