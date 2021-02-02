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Jeoloji mühendisleri odası Erzurum’daki deprem riskini azaltmaya yönelik bildirge hazırladı

02.02.2021 12:20 | Son Güncelleme:
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Jeoloji mühendisleri odası Erzurum’daki deprem riskini azaltmaya yönelik bildirge hazırladı

Jeoloji mühendisleri Odası Erzurum’daki deprem riskine karşılık yapılması gereken hazırlıklarla ilgili bildirge yazısı hazırladı.Erzurum Jeoloji Mühendisi İl Temsilcisi Eyüp Tavlaşoğlu kentin depreme karşı hazırlanması gereken konular hakkında açıklamalar yaptı.Yönetim kurulu Başkanı Hüseyin Alan ve Erzurum jeoloji mühendisi il temsilcisi Eyüp Tavlaşoğlu, “Erzurum’da kent merkezi dahil l0’u aşkın mahallesi doğrudan diri fay hatları veya zonlar üzerine oturmaktadır.

Jeoloji mühendisleri Odası Erzurum’daki deprem riskine karşılık yapılması gereken hazırlıklarla ilgili bildirge yazısı hazırladı.
Erzurum Jeoloji Mühendisi İl Temsilcisi Eyüp Tavlaşoğlu kentin depreme karşı hazırlanması gereken konular hakkında açıklamalar yaptı.
Yönetim kurulu Başkanı Hüseyin Alan ve Erzurum jeoloji mühendisi il temsilcisi Eyüp Tavlaşoğlu, “Erzurum’da kent merkezi dahil l0’u aşkın mahallesi doğrudan diri fay hatları veya zonlar üzerine oturmaktadır. Tarihsel dönemde çok sayıda yıkıcı depremle karşı karşıya kalan Erzurum ilimizin deprem zararlarından etkilenmesinin önlenmesi amacıyla bir dizi çalışmayı acilen başlatması gerektiği düşünülmektedir. Bu kapsamda; Erzurum Valiliği veya Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından kent ölçeğinde uluslararası uygulama örnekleri de baz alınarak Mikro bölgeleme çalışmaların yapılması, mikro bölgeleme çalışması yapılmış yerleşim birimleri var ise bunların yenilenmesi, Mikro bölgeleme çalışmalar kapsamında diri fayların yerinin yerleşime uygunluk açısından hassas olarak belirlenmesi ve deprem iletme potansiyellerinin üzerlerinde paleosismoloji çalışmaların yapılması gereklidir. Bu bilgilere dayanılarak Deprem Master Planının hazırlanması gereklidir. Deprem Master planı dikkate alınarak kentin gelişim ve yerleşim stratejilerinin yeniden belirlenmesi, gerekmektedir. Aynca; bu plan dikkate alınarak imar alanları oluşturulmalı ve kentsel dönüşüm yapılarak riskli alanlarda yaşayan yurttaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin sağlanması şarttır. fay sakınım bandı içindeki alanlar için yapı sınırlaması getirilmesi ile bu sorunların çözümüne vesile olacağını düşündüğüm düzenlemenin TBMM’de acilen görüşülerek yasalaşması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

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