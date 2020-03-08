Jeopark Kula Belediyespor sezonu galibiyetle tamamladı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Ligi A Grubu’nda mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, ligin son haftasında evinde Tofaş Spor’u 3-2 mağlup etti. Karşılaşma öncesi İdlib’de hain saldırıda şehit olan kahraman Türk askerleri için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Jeopark Kula Belediyespor, TVF Erkekler 1. Ligi’nin son haftasında Bursa ekibi Tofaş Spor’u konuk etti. Kula Spor Salonu’nda oynanan müsabaka öncesi İdlib’de hain saldırı sonucu şehit olan kahraman Türk askerleri için saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Kula’nın mahalli sanatçısı Sami Dinç ise, maç öncesinde kahraman şehitlerimizi yâd etmek için çeşitli türküler seslendirdi. Salonu dolduran taraftarlar ise, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak sloganlarla birlik ve beraberlik mesajları verdi. Maç düdüğü çalmadan önce seremoniye “kalbimizle, dualarımızla kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız” yazılı pankartla salona çıkan Jeopark Kula Belediyespor Voleybol takımına, sezon boyunca Kula’yı en iyi şekilde temsil ettiklerinden dolayı Kula protokolünün takdimleriyle oyunculara ve teknik heyete plaketler verildi.

Jeopak Kula geriden geldi sezonu galip kapattı

Ligin son maçında evinde ağırladığı Bursa ekibi Tofaş Spor’a karşı ilk iki sette 2-0 geriye düşen Jeopark Kula Belediyespor, baskılı oyun anlayışını elden bırakmadı ve geriye düştüğü maçı kazanmasını bildi. 25-21 ve 25-20’lik setlerle 2-0 öne geçen Tofaş Spor’a, 25-18, 25-12 ve 15-12’lik set skorlarıyla karşılık veren Jeopark Kula Belediyespor rakibini 3-2 mağlup etti. Alınan bu sonuçla ligdeki puanını 38’e çıkaran Kula ekibi, puan sıralamasında 5’inci sırada tamamlarken, lig boyunca başarıyı yakalayamayan Tofaş Spor ise 1.Lig’e veda etti.

Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok, CHP İlçe Başkanı Osman Kasırga, İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Yurt, Kula Belediyesi eski Başkanlarından Halil Gülcü, Jeopark Kula Belediyespor Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, Esnaf Kefalet Koop. Başkanı Ali Yiğen, Belediye Meclis Üyeleri İbrahim Kilimci, Adnan Sarı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sait Bozer maçı taraftarlar birlikte izledi.

