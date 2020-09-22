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Jeopark Kula Belediyespor yeni sezonda iddialı

MANİSA HABERLERİ  | 22.09.2020 13:26 | Son Güncelleme

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Ligi’nde Manisa’yı temsil edecek olan Jeopark Kula Belediyespor, 2020-2021 sezonuna hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Başkentte hazırlıkları devam eden takımı ziyaret eden Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, takım Antrenörü Fuat Dokgöz ve menajer Erdoğdu Göçer’den hazırlık çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Ligi’nde Manisa’yı temsil eden Jeopark Kula Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Başkent Ankara’da çalışmalarını sürdüren Manisa temsilcisi, geçen sezonki kadrosundan 5 oyuncuyu takımda tutarken, 10 yeni oyuncuyu bünyesine katarak kadroyu yapılandırdı. Jeopark Kula Belediyespor Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, Ankara’da takımın antrenmanını ziyaret ederek teknik heyet ve oyuncularla bir araya geldi. Takım Antrenörü Fuat Dokgöz ve menajer Erdoğdu Göçer’den hazırlık çalışmaları hakkında bilgi alan Kulüp Başkanı Yılmaz, takımla toplantı yaparak antrenman sonunda oyunculara tatlı ikramında bulundu. Pandemi sebebiyle TVF’nin aldığı tedbir ve kararlara göre seyircisiz oynatılması planlanan Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele verecek Jeopark Kula Belediyespor, ilk hafta müsabakasında 10 Ekim Cumartesi günü Maliye İhtisas’a konuk olacak.

Kaptan Çiçek: ”Kula’yı en iyi şekilde temsil edeceğiz”
Geçen yıl takımda bulunan ve yeni sezonda da Jeopark Kula Belediyespor bünyesinde görev yapacak olan takım kaptanı Kaan Çiçek, “Sezon hazırlıklarımıza pandemiden kaynaklı gerekli tedbirler çerçevesinde antrenmanlarımıza başladık. Bu sene takımımıza yeni arkadaşlarımız katıldı. Yapılan takviyelerle daha iyi ve güçlü bir kadroya sahibiz. Tabi bu sezon karşılaşacağımız rakiplerimiz güçlü, biz de bu bilinçle daha iyi hazırlanıyoruz. Tüm Kula halkının desteklerini bekliyoruz.” dedi.

Antrenör Dokgöz: “Hedefimiz ligin en iyisi olmak”
Takım Antrenörü Fuat Dokgöz, "Yeni sezon hazırlıklarımız 24 Ağustos’ta başladı. Bildiğiniz üzere pandemi diğer takımları olduğu gibi bizi de olumsuz etkiledi. Takım olarak gerekli testlerden geçtik. Oyuncularımızda testi pozitif çıkan olmadı. Tedirginlik yaşayan oyuncularımıza birkaç gün izin vererek tedbirli olmaya gayret gösteriyoruz. Hedefimiz, Jeopark Kula Belediyespor’u bu yıl ligde en iyi yere getirmek” şeklinde konuştu.

Kulüp Başkanı Yılmaz: “Takımımıza başarılar diliyorum”
Yeni sezona iddialı başlamayı hedeflediklerini dile getiren Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz ise, “Öncelikle 2020-21 voleybol sezonunu, kazasız belasız bir şekilde tamamlamayı diliyorum. Uzun ve zorlu bir maraton bizleri bekliyor. Rakiplerimiz güçlü, biz de kadromuzu yapılandırarak güçlendirdik. Bu sezon da en iyi şekilde mücadele ederek istediğimiz hedefi yakalayarak sezonu tamamlamayı hedefliyoruz. Yeni sezonun hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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